Vanessa Hudgens pokazała ćwiczenie, które wykonuje, aby rozluźnić napięcie nerwowe. Tego się nie spodziewaliśmy

Vanessa Hudgens dba o swoje ciało, a siłownię odwiedza tak często, jak na to jej pozwala jej grafik. Gwiazda "High School Musical" próbuje różnych ćwiczeń, aby nie popaść w rutynę. Jednym z ostatnich opublikowanych postów przez celebrytkę na Instagramie jest wideo, na którym Vanessa wykonuje naprawdę trudne zadanie - wymaga świetnej kondycji i ogromnej siły!

Vanessa Hudgens w treningu z piłką lekarską - to tylko wygląda na proste!

Ruch w wykonaniu aktorki wygląda na prosty do powtórzenia - nic bardziej mylnego! Takie uderzanie piłki lekarskiej z rozmachu wymaga mocnych i wytrenowanych mięśni. Vanessa po trzydziestu powtórzeniach uśmiecha się do kamery, łapiąc oddech po tym wycisku.

Czasami po prostu trzeba trochę odpocząć - napisała Hudgens pod materiałem wideo.

Jeśli takie ćwiczenie dla gwiazdy jest rodzajem odpoczynku, jesteśmy ciekawe, jak wyglądają całe zajęcia. Z pewnością jest to prawdziwa torpeda! Niektóre z nas już po tej serii byłyby naprawdę zmęczone.

Korzyści treningu z piłką lekarską

Piłkę lekarską na pewno kojarzymy z zajęć wychowania fizycznego z lat szkolnych. Jest to świetne akcesorium do ćwiczeń w każdym wieku. Piłkę możemy wykorzystać na wiele różnych sposobów - do ćwiczeń rotacyjnych, siłowych, do wzmocnienia pozycji russian twists, czy tak jak Vanessa, przymocować ją do liny oporowej w celu szybkich rzutów łączących ruchy wahadłowe i obrotowe, tworząc trening siłowo-wytrzymałościowy. Włączenie piłki lekarskiej do zajęć ruchowych poprawi naszą kondycję, wzmocni mięśnie i pomoże w szybszym spalaniu kalorii. Pamiętajmy jednak, aby stopniowo wprowadzać nowe ćwiczenia, uważając na jej ciężar, aby uniknąć przetrenowania czy zbędnych zakwasów.