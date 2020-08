Ewa Chodakowska podzieliła się przepisem na mrożony jogurt w wersji fit. Opowiedziała też o zasadzie, którą się kieruje

Ewa Chodakowska nie stroni od słodyczy i chętnie dzieli się swoimi pomysłami na zdrowsze wersje znanych smakołyków. Na jej instagramowym profilu pojawiają się także przepisy z książek jej autorstwa. Podobnie było i tym razem.

REKLAMA

Zobacz wideo

W najnowszym poście Ewa podzieliła się z obserwatorkami przepisem na mrożony jogurt w wersji fit. Przy okazji opowiedziała o związanej ze zdrowiem zasadzie, której jest wierna od lat.

Ciemne owoce (filetowe, bordowe) są najcenniejsze! Zawierają one barwniki – antocyjany – które są skarbnicą zdrowia. Dodatkowo zawierają one sporo witaminy C. Takie zestawienie powoduje ochronne działanie na układ krążenia - napisała Ewa w najnowszym poście.

Jak wynika z dalszej części opisu, domowe lody to doskonały sposób na przemycenie niektórych ciemnych owoców do jadłospisu. Oprócz sorbetów i mlecznych lodów, sprawdzić mogą się także różnego rodzaju koktajle.

Czarna porzeczka, aronia, borówka amerykańska, borówka brusznica, jeżyny, ciemne winogrona, czy czereśnie. Mimo że są superzdrowe trudno je przemycić do żywienia. O ile borówki można jeść na surowo, dodawać do owsianek, deserów i koktajli, o tyle z innymi owocami (zawierającymi antocyjany) jest już trudno. Dlatego polecam dodawać je do koktajli lub domowych lodów. Sorbety, mleczne lub wegańskie lody sprawdzą się idealnie - czytamy.

Przepis Ewy Chodakowskiej na zdrowy mrożony jogurt

Zaprezentowany poniżej przepis pochodzi z książki "Fit and Sweet", w której nie brakuje przepisów na desery w zdrowej wersji.

Mrożony jogurt (1 porcja – 220 kcal)

Czas przygotowania to około 20 minut. Pamiętaj, żeby wziąć pod uwagę jeszcze trzy godziny mrożenia. Przedstawiony przepis zawiera składniki na jedną porcję. Możesz pomnożyć tę liczbę w zależności od osób.

Składniki :

Jogurt naturalny – 1/3 szklanki [80g]

Porzeczki czarne – mała garść [40g]

Cynamon, mielony – 2 szczypty

Skórka świeżo otarta z pomarańczy – 1/3 łyżeczki [2g]

Mleczko kokosowe – 3 łyżki [60g]

Miód – ½ łyżeczki [7g]

Nasiona chia – ½ łyżeczki [2g]

Sposób przygotowania :

Nasiona chia zalej łyżką gorącej wody i odstaw na 20 minut, by nasiąkły wodą. Następnie zmiksuj jogurt z owocami, cynamonem, chia i miodem. Mleczko kokosowe ubijaj przez chwilę do uzyskania puszystej konsystencji, dodaj jogurtowy miks i wymieszaj ze skórką z pomarańczy. Włóż masę do pojemnika na lody i wstaw do zamrażalnika na kilka godzin.

Smacznego!