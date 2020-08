Przepisy Anny Lewandowskiej na zdrowe desery: brownie jar, pudding z tapioki i domowy kajmak. "Znika w okamgnieniu"

Anna Lewandowska doskonale wie, jak osłodzić życie swoich obserwatorów. Na jej instagramowym profilu często pojawiają się propozycje na desery w wersji fit. Wybraliśmy dla was trzy przepisy z tych proponowanych przez trenerkę.

Domowy kajmak

Składniki :

150 g daktyli medjool

150 ml schłodzonego mleczka kokosowego (gęstej części)

0,5 łyżeczki kakao

0,5 łyżeczki wanilii

0,5 łyżeczki białka waniliowego

Sposób przygotowania :

Daktyle namocz w gorącej wodzie (przez około 15 minut). Dodaj mleczko kokosowe, kakao, wanilię i całość zblenduj. Na koniec dodaj odrobinę białka proteinowego o smaku wanilii

Brownie Jar z truskawkami w kielichu

Składniki :

200 g daktyli

50 g pasty z orzechów laskowych

1 banan

2 łyżeczki kakao

2 łyżeczki maca

bita śmietana roślinna

do dekoracji truskawki i kawałki brownie

Sposób przygotowania :

Daktyle namocz w gorącej wodzie, po czym odsącz i zblenduj razem z pozostałymi składnikami na karmel: pastą orzechową, bananem, kakao, macą. Deser układaj warstwowo. Na dnie ułóż karmel, następnie truskawki, bitą śmietanę, pokruszony 1 kawałek brownie na koniec udekoruj bitą śmietaną i kawałkami truskawek.

Składniki na brownie :

1 szklanka mąki owsianej

3/4 szklanki mąki kukurydzianej

1 szklanka mrożonych malin

4 jajka

250 g gorzkiej czekolady

150 g masła klarowanego

1 szklanka cukru kokosowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 garść suszonej żurawiny (opcjonalnie)

Sposób przygotowania brownie :

Jajka ubij z cukrem na puszystą pianę. Masło klarowane rozpuść wraz ze 180 g gorzkiej czekolady. Wszystkie suche składniki połącz i wymieszaj. Dodaj maliny oraz żurawinę i całość wymieszaj. Ciasto piecz około 40 minut w 180°C. Odstaw do przestygnięcia, rozpuść pozostałą część czekolady i polej nią brownie.

Pudding z tapioki

Składniki :

70 g tapioki

600 ml mleka ros?linnego

2 łyz?ki miodu lipowego

ziarna wyłuskane z laski wanilii

pasta orzechowa Czekolada & Kokos

Sposób przygotowania :

Do garnka wlej mleko. Podgrzej na średnim ogniu, mieszając od czasu do czasu. Dodaj miód i ziarna wyłuskane z laski wanilii. Podgrzewaj całość na wolnym ogniu ok. 30 minut, co jakiś czas mieszając, aby tapioka nie przykleiła się do garnka. Odstaw na ok.1 godzinę, aż tapioka wchłonie resztę mleka. Przełóż do pucharka i ułóż warstwami na przemian z pasta? orzechowa?. Dodaj ulubione owoce.