Ewa Chodakowska motywuje do działania w poruszającym wpisie. "Wszyscy zasłużyliśmy na szczęście. Bez wyjątku"

Ewa Chodakowska niejednokrotnie udowadniała, że potrafi zmotywować do działania. Niejednokrotnie zachęcała swoich obserwatorów do podjęcia walki o siebie bez względu na moment, w którym aktualnie się znajdują. Jak twierdzi trenerka, zawsze jest dobry czas, by zacząć.

REKLAMA

Zobacz wideo

Ewa Chodakowska motywuje do działania

Na instagramowym profilu Ewy pojawił się najnowszy wpis motywacyjny, w którym poruszyła wiele istotnych kwestii.

Chciałabym, żeby każda z was miała odwagę spełniać swoje marzenia. Nieraz czytam: "Przecież każdy może sobie zarobić, droga wolna". A ja ci powiem, ze nie do końca tak jest. Nie wszyscy startujemy z tego samego poziomu. Ja startowałam z domu, który dał mi niezłomne poczucie własnej wartości. Beztroskę. Miłość do siebie. Miłość do drugiego człowieka. Odwagę. Świadomość, że mogę wszystko. Mogę też popełniać błędy i te zostaną wybaczone. Zatem czego się bać? - czytamy w poście na Instagramie.

Chodakowska po raz kolejny zwróciła uwagę na fakt, że każdy zasługuje na to, by być szczęśliwym. Sposobem na walkę o siebie i lepsze jutro ma być według trenerki wyzbycie się wszelkich ograniczeń i ciężka praca ze świadomością, że popełnianie błędów nie jest niczym złym.

Wiele osób wchodząc w dorosłość zderza się z emocjami, strachem, wątpliwościami i w konsekwencji rezygnuje jeszcze zanim podejmie próbę. Chciałabym, żebyś przestała się bać! Wszyscy zasłużyliśmy na szczęście. Bez wyjątku. Tak! Ty też - zapewniła Ewa.

Jednocześnie podkreśliła, jak ważne w realizacji planów jest wybaczanie sobie błędów, do których popełniania mamy przecież pełne prawo.

Wybacz sobie wszystko! Odpuść to, co ci nie służy. I pracuj, pracuj, pracuj na swoje lepsze jutro, z przekonaniem, że masz prawo do błędów. Masz prawo się wywalić, masz prawo odpocząć, ale nie wolno ci się poddawać - zakończyła.

Przypomnijmy, że Ewa Chodakowska spędza właśnie zasłużone wakacje na jednej z greckich wysp.