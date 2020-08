Kolagen jest białkiem, którego ubytek z biegiem lat powoduje powstawanie zmarszczek i cellulitu, starzenie się skóry, a nawet wypadanie włosów.

REKLAMA

To właśnie kolagen w dużej mierze ma wpływ na stan i kondycje naszej skóry i włosów. Odpowiada za napięcie, elastyczność i sprężystość skóry. Jego budowa pozwala na łączenie dużych ilości wody, co przyczynia się do lepszego nawodnienia skóry. Nie bez powodu kolagen nazywany jest białkiem młodości. Nic więc dziwnego, że chętnie sięgają po niego gwiazdy.

Maja Bohosiewicz nałogowo pije kolagen

Maja Bohosiewicz wyznała w jednej ze swoich ostatnich instagramowych relacji, że jest "nałogowym wypijaczem kolagenu". Dostarczanie do organizmu dodatkowych ilości kolagenu może opóźnić lub zniwelować objawy związane z jego ubytkiem, więc jest to doskonały sposób na przedłużenie młodości bez zabiegów medycyny estetycznej. Dodajmy, że według badań zaczyna się to dziać już około 26 roku życia i postępuje z wiekiem.

Kolagen możemy przyjmować w różnych formach: w proszku, tabletkach i w płynie. Maja Bohosiewicz postawiła na sproszkowany kolagen. Do szklanki z wodą aktorka wsypuje dwie łyżeczki kolagenu, by cieszyć się piękną i zdrową skórą.

Maja Bohosiewicz Maja Bohosiewicz - instagram

Maja Bohosiewicz Maja Bohosiewicz - instagram

Produkty, które mają zbawienny wpływ na skórę

Warto wzbogacić swoją dietę o produkty, które zwiększają produkcję kolagenu i pozwalają cieszyć się młodym wyglądem na dłużej. Oto niektóre z nich:

Maliny - zwalczą wolne rodniki.

Cytrusy - zapewnią dawkę kwasu hialuronowego.

Migdały - wygładzą cerę i zapobiegają utracie kolagenu.

Galaretka bez cukru - dostarczy sporą ilość kolagenu i uelastyczni skórę.

Hummus - poprawi jędrność ciała i zwiększy produkcję kolagenu.

Więcej na temat dobroczynnego działania wyżej wymienionych produktów przeczytasz tutaj.