Śniadanie od Anny Lewandowskiej? Nic trudnego! Wypróbuj przepisy na smaczne, zdrowe i proste w przygotowaniu dania

Przygotowując pierwsze danie w ciągu dnia, warto zadbać o to, by było pełnowartościowe i smaczne. Nie zawsze mamy jednak wystarczająco dużo czasu z rana, a to często sprzyja wybieraniu szybkich i jednocześnie niezdrowych opcji. Z przepisami Anny Lewandowskiej w kilka minut przygotujemy śniadanie, które zapewni nam odpowiednią dawkę składników odżywczych.

Przepisy na szybkie śniadanie by Ann - gofry bezglutenowe

Składniki :

100 g mąki owsianej bezglutenowej

30 g mąki ryżowej

4 jajka

200 ml bezglutenowego mleka owsianego (lub inne mleko roślinne)

szczypta soli morskiej

szczypta sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia

1 łyżeczka miodu

odrobina oleju kokosowego.

Sposób przygotowania :

Wymieszaj wszystkie składniki. Natłuść gofrownicę, do gofrownicy przelej ciasto i piecz je kilka minut. Do takich gofrów poleca się domowe dżemy, konfitury czy też zmiksowane owoce.

Przepisy na szybkie śniadanie by Ann - owsianka do picia

Składniki :

masło migdałowe

2 daktyle (namoczone we wrzątku)

1 łyżka nasion chia

4 łyżki płatków owsianych

1 szklanka wody lub mleka migdałowego

1 banan

1 garść malin

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania :

Zmiksuj banana z przefiltrowaną wodą (możesz użyć także mleka migdałowego). Dodaj masło migdałowe, pozostałe składniki i ponownie blenduj do momentu, aż całość dobrze się połączy.

Przepisy na szybkie śniadanie by Ann - kanapka z jajkiem sadzonym i warzywami

Składniki :

chleb bezglutenowy lub żytni na zakwasie

1 marchewka

kawałek cukinii

garść pomidorków koktajlowych

1/3 czerwonej papryki

sezam

1 jajko

2 łyżki zielonego pesto

oliwa z oliwek

Składniki (zielone pesto) :

2 garści świeżej rukoli

kilka listków świeżej bazylii

4 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżka orzechów włoskich

szczypta soli morskiej

szczypta pieprzu

Sposób przygotowania :

Marchewkę i paprykę pokrój w słupki, cukinię w plastry, polej oliwą z oliwek i piecz w piekarniku około 20 minut do miękkości (warzywa można również zgrillować). W międzyczasie przygotuj pesto: rukolę i bazylię porwij na mniejsze kawałki, dodaj oliwę, posiekane orzechy, przyprawy i całość zblenduj.

Pieczywo posmaruj pesto, obłóż warzywami, ułóż na nich jajko sadzone, udekoruj pomidorkami koktajlowymi, przypraw i posyp sezamem.