Ewa Chodakowska podzieliła się propozycjami śniadań do 500 kalorii - pyszne i proste w przygotowaniu

To już ostatni zestaw jadłospisu na najbliższy tydzień, który Ewa Chodakowska opublikowała podczas swojego treningowego wyzwania. Trenerka we współpracy z dietetyk kliniczną opracowała tygodniowe menu. Zwróciłyśmy uwagę na pyszne śniadania, które nie przekraczają 500 kalorii. To zdrowe, pyszne i przede wszystkim odpowiednio energetyczne propozycje.

REKLAMA

Ewa Chodakowska - menu z 'Formą Życia' Ewa Chodakowska - Instagram

Śniadania do 500 kalorii wg Ewy Chodakowskiej

Propozycja 1 - twarożek z rzodkiewką i kiełkami (446 kcal)

3/4 kostki (150 gramów) sera twarogowego półtłustego;

ok. 5-6 sztuk rzodkiewek;

5 łyżek jogurtu naturalnego o dwuprocentowej zawartości tłuszczu;

dwie łyżki łuskanego słonecznika;

kromka chleba graham;

łyżeczka dowolnych kiełków;

po szczypcie soli i pieprzu.

Przygotowanie: wymieszaj twaróg z przyprawami i jogurtem. Dodaj plasterki rzodkiewki. Posyp kiełkami i lekko podprażonymi na patelni pestkami słonecznika.

Propozycja 2 - śniadanie borówkowe (465 kcal)

pół szklanki dwuprocentowego jogurtu naturalnego;

obrany banan;

mała garść borówek;

łyżka kremu orzechowo-kokosowego;

łyżeczka miodu;

dwie łyżki płatków owsianych.

Przygotowanie: banan i jagody włóż na kilka godzin do zamrażarki. Po wyjęciu owoców zmiksuj je z kremem, miodem i jogurtem. Przełóż do miseczki, udekoruj ulubionymi dodatkami i podawaj od razu.

Propozycja 3 - jaglanka gruszkowa (430 kcal)

pięć łyżek suchej kaszy jaglanej;

średniej wielkości gruszka;

2/3 szklanki napoju ryżowego;

łyżeczka nasion chia;

dwie szczypty zmielonego cynamonu.

Przygotowanie: ugotuj kaszę na napoju roślinnym z dodatkiem cynamonu i chia. Podczas gotowania cały czas mieszaj. Aby kasza nie przywarła do garnka możesz dolać odrobinę wody. Pod koniec dodaj plasterki gruszki.