James Blunt przez dwa miesiące żywił się wyłącznie mięsem. Nietypowa dieta poważnie odbiła się na zdrowiu

Brytyjski wokalista niedawno wziął udział w podcaście znanej piosenkarki Jessie Ware. W słuchowisku "Table Manners" James Blunt przyznał się, że w czasach studenckich przez dwa miesiące jadł wyłącznie mięso, co odbiło się na jego zdrowiu.

James Blunt spróbował "mięsnej" diety. Źle to wspomina

Przed rozpoczęciem kariery muzycznej, Blunt był niepokornym studentem socjologii na uniwersytecie w Bristolu. Przyszły piosenkarz na złość swoim koleżankom ze szkoły postanowił wypróbować dziwnej, i jak się okazało bardzo niezdrowej, diety.

Na roku było tylko trzech chłopców i 170 dziewcząt, z czego wszystkie były wegetariankami lub wegankami. Więc dla zasady zdecydowałem, że zostanę mięsożercą i będę żyć po prostu na mielonkach i na kurczaku, być może z odrobiną majonezu - wspomina James w rozmowie z Jessie Ware.

Jak można się domyślić, skutki takiego odżywiania szybko przyniosły tragiczne rezultaty.

Eksperyment, który szkodzi zdrowiu

Autor hitu "You're beautiful" podczas mięsnej diety z dnia na dzień czuł się coraz gorzej. Po dwóch miesiącach jego stan był na tyle poważny, że udał się do lekarza. Tam musiał zmierzyć się z poważną diagnozą. Blunt dostał szkorbutu, czyli choroby wywołanej poważnym niedoborem witaminy C, która atakuje wiele narządów. W rezultacie nasz organizm jest bardzo osłabiony, dłużej goją się rany, wypadają włosy, a także występuje nadwrażliwość na światło, a nawet sztywność mięśni i problemy z chodzeniem. Przez ograniczenie ważnych składników odżywczych, organizm nie dostawał potrzebnych witamin. Wokalista wspomina, że oprócz ogólnego osłabienia, pojawiły się bóle mięśni oraz krwawienia. Lekarz zalecił Jamesowi picie soku pomarańczowego w dużych ilościach, aby nadrobić straty w witaminie C, co z kolei skończyło się refluksem - ciało odzwyczaiło się od owoców. Blunt jeszcze długo potem odczuwał bolesne skutki eksperymentu.