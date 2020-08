Paulina Sykut-Jeżyna niedawno w relacji na Instagramie obiecała fanom nagrać przykładowy trening na siłowni. Po powrocie z urlopu swojej trenerki, dziennikarka dotrzymała słowa. Gwiazda jest w niesamowitej formie, a kolejne powtórzenia wykonuje z niezwykłą łatwością

Zobacz wideo Paulina Sykut-Jeżyna w świetnej formie

Intensywny trening Pauliny Sykut-Jeżyny - do tego potrzeba naprawdę świetnej kondycji

Paulina nie przerwała swoich treningów na czas nieobecności instruktorki, chociaż przyznaje, że pod czujnym okiem Karoliny Polis ćwiczy jej się o wiele przyjemniej.

Zobaczcie, jaka torpeda. W tym momencie trener nie jest potrzebny na sali - komentuje trenerka.

Sykut wrzuciła na Instagram cały pakiet nagrań ze wspólnych zajęć. Z czego składał się trening?

Ćwiczenie 1 - pajacyki połączone z burpees. Wykonując kombinację skupiamy się na poprawnym i miarowym oddechu, co wcale nie jest prostym zadaniem przy takim tempie.

Ćwiczenie 2 - bieg w miejscu w pozycji wspinaczki górskiej z dodatkowym podwyższeniem. Możemy wykorzystać steper, stolik do kawy czy kanapę - ważne aby odpowiednio dobrać wysokość.

Ćwiczenie 3 - burpees połączone z pajacykiem w planku i przejściem, zakończone biegiem w miejscu z wysokim uniesieniem kolan.

Ćwiczenie 4 - plank na przedramionach z naprzemiennym podnoszeniem wyprostowanej nogi w górę.

Ćwiczenie 5 - naprzemienny plank na przedramionach i na wyprostowanych rękach.

Ćwiczenie 6 - plank na wyprostowanych rękach z naprzemiennym odrywaniem rąk. Po podniesieniu lewej ręki dotykamy dłonią do prawego barku, to samo robimy na prawą rękę, po czym przy kolejnej rundzie dotykamy lewą ręką do prawego nadgarstka i odwrotnie.

Ćwiczenie 7 - wykrok jedną nogą w tył z pulsowaniem, zakończony wyskokiem w przód i uniesieniem zgiętego kolana w górę nogi, która wcześniej znajdowała się z tyłu.

Ćwiczenie 8 - przysiad sumo z dwoma pulsami, zakończony wyskokiem.

Ćwiczenie 9 - pajacyki z ciężarkami, połączone z wyrzutami rąk w bok.

Ćwiczenie 10 - wyciskanie hantli nad głowę.

Ćwiczenie 11 - rowerek z mocnym skręcaniem tułowia.

Ćwiczenie 12 - tzw. drzewo. Leżąc na macie łączymy ze sobą podeszwy stóp, ręce zakładamy za głowę, następnie podnosimy w górę jednocześnie złączone nogi i tułów za pomocą mięśni brzucha.