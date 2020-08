Chcesz uniknąć efektu jo-jo? Kourtney Kardashian ma dla ciebie cenne wskazówki

Kourtney Kardashian ma 41 lat i trójkę dzieci, czego w ogóle nie widać po jej sylwetce. Kardashianka wiele zawdzięcza intensywnym treningom oraz diecie. Od kilku lat jest zwolenniczką keto; wie jednak, że należy sobie robić przerwy pomiędzy kolejnymi tygodniami, kiedy jadłospis dostosowuje do tego modelu odżywiania. Kourtney ma pięć sposobów, które pomagają jej w utrzymaniu sylwetki, nawet w dni, kiedy nie jest na diecie.

REKLAMA

Pięć żywieniowych wskazówek od Kourtney Kardashian

W magazynie "Poosh", którego właścicielką jest Kourtney, pojawił się artykuł, dotyczący jej trików wytrwania w diecie i uniknięcia efektu jo-jo. Jakie są kolejne kroki celebrytki? Kardashian jest bardzo konsekwentna i zawsze trzyma się przyjętych zasad.

Zasada 1 - ustal realne oczekiwania

Nawet po zakończeniu restrykcyjnej diety dobrze jest postawić sobie żywieniowe cele, do których będziemy dążyć. Wyznaczenie realnych celów pomaga wdrażać zdrowy styl życia na co dzień. Jeśli zaczniemy od czegoś prostego, co rzeczywiście możemy wykonać, szybciej stanie się to naszym nawykiem. Ponadto łatwiej będzie nam później wdrożyć coś trudniejszego.

Zasada 2 - pamiętaj o metodzie małych kroków

Nie od razu uda nam się zmienić wszystko, dlatego zastosujmy metodę małych kroków. Z tygodnia na tydzień, stopniowo, wprowadzajmy kolejne zmiany. Jeśli chcesz wykluczyć z diety cukier, na początku spróbuj od wyznaczenia jednego dnia tygodniowo, w którym nie jesz słodyczy i nie dodajesz cukru do potraw. Później stopniowo będzie coraz łatwiej wykluczać ci ten składnik na częściej.

Zasada 3 - śniadanie to najważniejszy posiłek

Pierwszy posiłek wyznacza jedzeniowy harmonogram na resztę dnia. Staraj się, aby śniadanie było jak najbardziej syte i energiczne. Powinno zawsze zawierać dużo białka, zdrowych tłuszczy, błonnika i węglowodanów. Dobrze zbudowany pierwszy posiłek pozwoli nam uniknąć podjadania przed obiadem.

Zasada 4 - trzymaj się swojej listy zakupów

Prawdopodobnie wszyscy słyszeliśmy wyrażenie „nie chodź głodny na zakupy spożywcze”. Powodem jest to, że na głodzie kupisz więcej, niż potrzebujesz. Sposobem na uniknięcie tego jest spisanie listy zakupów przed pójściem do sklepu. Jeśli stosujesz określoną dietę lub sposób odżywiania, napisz, czego potrzebujesz - mając na uwadze wszystkie rodzaje potraw, które przygotujesz. W tym również może pomóc tygodniowe planowanie posiłków.

Zasada 5 - nie bądź zbyt restrykcyjna

Bardzo często po kilku dniach czy tygodniach na ściśle przestrzeganej diecie dopada nas moment, w którym doświadczamy wypalenia; jedzenie zaczyna nam się nudzić, do kuchni wpada monotonia, a nasza motywacja gdzieś znika. Dlatego ważne jest, aby próbować nowych smaków i nie zamykać się na jeden określony sposób odżywiania. Starajmy się wplatać do menu nowe warzywa czy owoce, aby posiłki nabrały nowych smaków.