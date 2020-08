Maja Bohosiewicz ćwiczy z kanałem Youtube. Aktorka zrobiła live z ulubionym treningiem HIIT. Powtórzycie?

Maja Bohosiewicz postanowiła spróbować zachęcić swoich obserwatorów do aktywności fizycznej. Aktorka zaczęła ćwiczyć razem z platformą YouTube, gdzie znalazła dobrze zapowiadający się zestaw treningowy. Celebrytka zorganizowała live na Instagramie, aby zmotywować fanów do pracy nad kondycją. Na pierwszym spotkaniu dołączyło do niej 280 osób. Jakie ćwiczenia zawierał zestaw Mai?

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Bohosiewicz zaprasza do wspólnych treningów

Maja Bohosiewicz zorganizowała trening live na Instagramie

Treningi o wysokiej intensywności (czyli tzw. HIIT) polegają na przeplataniu ze sobą umiarkowanie intensywnych oraz intensywnych ćwiczeń. Nic dziwnego, że Maja Bohosiewicz wybrała taki rodzaj treningu; pozwala on w szybkim tempie spalić całkiem dużo kalorii, wzmacnia wiele partii mięśni jednocześnie i nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu. Jak wyglądał plan treningu Mai?

Ćwiczenie 1 - pajacyki.

Ćwiczenie 2 - przyjmij pozycję deski, następnie skokiem przejdź obiema nogami na wysokość rąk. Wtedy podskocz w górę, a następnie wróć skokiem do przysiadu i do deski. To jedno powtórzenie.

przyjmij pozycję deski, następnie skokiem przejdź obiema nogami na wysokość rąk. Wtedy podskocz w górę, a następnie wróć skokiem do przysiadu i do deski. To jedno powtórzenie. Ćwiczenie 3 - rozstaw nogi szerzej, niż na szerokość bioder, następnie trzymając proste plecy zejdź do lekkiego przysiadu. Po powrocie do pozycji stojącej zrób wymach prawą nogą w lewą stronę, próbując palcami prawej stopy dotknąć do lewej dłoni. Powtórz to samo na lewą nogę i prawą rękę.

- rozstaw nogi szerzej, niż na szerokość bioder, następnie trzymając proste plecy zejdź do lekkiego przysiadu. Po powrocie do pozycji stojącej zrób wymach prawą nogą w lewą stronę, próbując palcami prawej stopy dotknąć do lewej dłoni. Powtórz to samo na lewą nogę i prawą rękę. Ćwiczenie 4 - zegnij nogi w kolanach, wchodząc w pozycję półprzysiadu. Pamiętaj o prostych plecach. Ręce skrzyżuj ze sobą i trzymaj na wysokości klatki piersiowej. Przytrzymaj pozycję kilkadziesiąt sekund, pulsując kolanami.

- zegnij nogi w kolanach, wchodząc w pozycję półprzysiadu. Pamiętaj o prostych plecach. Ręce skrzyżuj ze sobą i trzymaj na wysokości klatki piersiowej. Przytrzymaj pozycję kilkadziesiąt sekund, pulsując kolanami. Ćwiczenie 5 - zejdź na podłogę do leżenia na plecach. Następnie jednocześnie unieś w górę wyprostowane ręce i nogi i przyciągnij je do siebie, używając do ruchu mięśni brzucha. Pomału wróć na matę.

- zejdź na podłogę do leżenia na plecach. Następnie jednocześnie unieś w górę wyprostowane ręce i nogi i przyciągnij je do siebie, używając do ruchu mięśni brzucha. Pomału wróć na matę. Ćwiczenie 6 - przyjmij pozycję deski, a następnie naprzemiennie przyciągaj kolano do ręki znajdującej się po przeciwnej stronie ciała.

- przyjmij pozycję deski, a następnie naprzemiennie przyciągaj kolano do ręki znajdującej się po przeciwnej stronie ciała. Ćwidzenie 7 - pozostając w pozycji deski wykonaj taki ruch nogami na podłodze, jak przy robieniu pajacyków.

Po zakończonych ćwiczeniach pamiętaj o wodzie i właściwym rozciąganiu ciała, aby zminimalizować późniejsze zakwasy.