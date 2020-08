Anna Starmach podzieliła się przepisem na zdrową sałatkę. Idealna na lunch lub kolację. Opiera się na jednym składniku

Anna Starmach zawsze stawia na odżywczość, lekkość i szybkość przygotowywanych posiłków. Sałatki to jedne z najprostszych dań. Tym razem szefowa kuchni przygotowała potrawę, której głównymi składnikami są różne odmiany fasoli.

Szybka fasolowa sałatka wg przepisu Anny Starmach

Do przygotowania pomysłu Starmach potrzebujemy:

garść białej fasolki szparagowej

garść zielonej fasolki szparagowej;

garść fasoli mamut;

pół pęczka koperku;

pół pęczka pietruszki;

oliwy z oliwek;

garść pestek z dyni;

200 gramów sera typu feta;

łyżeczki soku z cytryny.

Sposób wykonania: umyj fasolkę i odkrój końce. W dużym garnku zagotuj wodę, dodaj pół łyżeczki soli i łyżeczki cukru, a następnie wrzuć oba rodzaje fasolki szparagowej, gotuj około pięciu minut - po tym czasie fasolka powinna być ugotowana, ale wciąż chrupiąca. Odcedź ją, a następnie przepłucz zimną wodą. Fasolę mamut wrzuć do wody po fasolce szparagowej i gotuj około siedmiu minut. Po tym czasie powtórz proces z odcedzaniem i płukaniem zimną wodą. Podpraż pestki dyni na patelni. Pietruszkę i koperek drobno posiekaj. Pokrój fasolki, przełóż do miski, dodaj koperek, pietruszkę, oliwę i sok z cytryny, a następnie dokładnie wymieszaj. Przełóż mieszaninę do mniejszych miseczek i posyp porcje pokruszonym serem feta.

Fasola szparagowa - wartości odżywcze

Rośliny strączkowe są polecane zwłaszcza osobom na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej ze względu na dużą zawartość białka. W fasolce znajduje się też wiele różnych witamin i minerałów, takich jak np. witaminy A, C, E, a także te z grupy B. W warzywie znajduje się również cenny błonnik pokarmowy, który wspomaga przemiany metaboliczne. Fasolkę szparagową mogą ze spokojem jeść osoby, które pragną zrzucić zbędne kilogramy; w 100 gramach znajdziemy jedynie 31 kcal, a zawarty w niej potas wspomaga wydalanie toksyn z organizmu.