Maja Plich podjęła nowe wyzwanie! Żona Krzysztofa Rutkowskiego chce zrzucić 10 kilogramów. "To nie będzie szybki proces"

Maja Plich przyznała się na Instagramie, że chce zawalczyć o szczuplejszą sylwetkę. Żona Krzysztofa Rutkowskiego postanowiła podjąć się wyzwania i przejść prawdziwą metamorfozę. Celebrytka wpadła na ten pomysł przyglądając się swoim znajomym, którzy w pewnym wieku mają problemy z utrzymaniem wagi. Na jaką dietę przeszła Maja Rutkowski?

Maja Plich chce zrzucić zbędne kilogramy Maja Plich - Instagram

Maja Plich przeszła na dietę i planuje wziąć się za treningi

Detektyw wspomina czasy, kiedy nieważne ile by jadła, jej sylwetka nie zmieniała się. Niestety z wiekiem nasz metabolizm zwalnia, o czym przekonała się sama Plich. Mimo obowiązków, zarówno domowych, jak i tych w pracy, Maja postanowiła wyznaczyć sobie czas tylko dla siebie, podczas którego skupi się na tym, aby wrócić do wagi, z którą czuje się najlepiej.

Pomimo pracy, obowiązków w domu i dzieci damy radę zrzucić zbędne kilogramy i uwierzcie, że ja też mam sporo do zrzucenia. Dziś zaczynam regularnie pływać, bo uświadomiłam sobie, jak to kocham podczas ostatniego pobytu w Grecji- zaznacza Rutkowski.

Celebrytce udało się już zrzucić dwa kilogramy. W jaki sposób? I jaki jest jej cel?

Maja Plich chce zrzucić 10 kilogramów

Dwa już za nią, kolejne osiem - do zrzucenia. Plich ograniczyła cukier i węglowodany. Stara się też prowadzić aktywny tryb życia, podkreślając, że nie musi być to od razu morderczy trening na siłowni. Sama stawia na spacery z dziećmi, wspomniane pływanie oraz jazdę rowerem - najważniejsze to nie siedzieć w miejscu!

Dobrze wiecie, że aby osiągnąć sukces musimy zadbać o regularność i systematyczność - motywuje Maja swoich obserwatorów na Instagramie.

Jesteśmy ciekawi, jak dalej będą wyglądać dieta oraz treningi Plich. Wytrwałość w działaniu oraz systematyczność i przestrzeganie zasad na pewno pomogą w zrzuceniu zbędnych kilogramów.