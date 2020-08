Co znajdziemy w treningowym koszyku Kourtney Kardashian? To sprzęt, w który warto zainwestować

Kourtney Kardashian stanowi dla wielu fanek inspirację. Celebrytka stosuje treningi, które pomagają jej utrzymać szczupłą sylwetkę o kobiecych kształtach. Kardashianka uwielbia domowe treningi, pozwalające jej spalanie zbędnych kalorii bez potrzeby wychodzenia na siłownię. Jeśli tak jak my podczas pandemii koronawirusa poświęcacie dużo uwagi na efektywne ćwiczenia w domu, możecie pomału skompletować wyposażenie, które jeszcze poprawi jakość wykonywanych treningów. Co ma w swoim "ćwiczeniowym koszyku" Kourtney?

REKLAMA

Trening w domu - oto wyposażenie Kourtney Kardashian

Codzienna sesja treningowa Kourtney Kardashian nie może się odbyć bez dodatkowego wyposażenia. Sportowy ekwipunek wzmacnia efekty wykonywanych ćwiczeń. Wszystkie potrzebne rzeczy celebrytka przechowuje w jednym miejscu, aby łatwo było je zabrać i rozpocząć zajęcia. Podstawa składa się z kilku elementów i na jej przykładzie możemy łatwo skompletować swój koszyk.

Po pierwsze - skakanka

Jest mała, poręczna i przynosi świetne efekty! Kourtney nie wyobraża sobie treningu bez kilku minut skakania. Warto wyposażyć się w to akcesorium - nie jest drogie, a pomoże wzmocnić ćwiczenia cardio.

Po drugie - ręcznik

Dobry ręcznik to podstawa - zwłaszcza, jeśli ćwiczysz na świeżym powietrzu przy wysokiej temperaturze. Ręczniki służą nie tylko w celu higieny, lecz także jako pomoc przy wykonywaniu niektórych pozycji - zrulowaną tkaninę możemy umieścić pod głową czy plecami - w zależności od aktualnego ćwiczenia.

Po trzecie - pas

Choć Kradashian nie używa go na każdym treningu, lubi mieć go zawsze pod ręką. Pas sprawia, że każde ćwiczenie jest dla nas nieco trudniejsze do wykonania i wymaga użycia większej siły.

Po czwarte - butelka z wodą

To jeden z najistotniejszych elementów, który zawsze powinien znajdować się w naszej sportowej torbie. Nawodnienie podczas intensywnego wysiłku jest niezwykle ważne. Ale butelka taka służyć może nie tylko do picia - jest świetnym zamiennikiem kupowanych hantli.

Po piąte - ochrona przeciwsłoneczna

Ćwiczenia w gorące dni na świeżym powietrzu to świetna sprawa, jeśli pamiętamy, aby zadbać o naszą skórę. Krem z filtrem i ochrona głowy to coś, o czym nie wolno zapominać.

Po szóste - żel do dezynfekcji rąk

Wykonując trening nasze ręce często dotykają do różnych powierzchni, przez co jesteśmy narażeni na kontakt z bakteriami. Dezynfekujmy dłonie tak często, jak jest to możliwe.

Po siódme - rękawiczki treningowe

Szczególnie przydatne przy ćwiczeniach siłowych, aby nie stworzyły nam się bolesne pęcherze. Rękawiczki chronią też wrażliwą skórę przed uczuleniami. Dodatkowo, materiał pomoże nam lepiej chwycić za hantle czy ciężarki, które będą stabilniej się trzymać w dłoniach.