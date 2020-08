Jessica Mercedes ćwiczy jogę w nietypowym miejscu. To trudniejsze, niż wygląda!

Jessica Mercedes zgiełk miasta wymieniła na szum Bałtyku. Popularna blogerka od kilku dni rozkoszuje się urlopem nad morzem. Nie oznacza to jednak, że na ten czas porzuciła swoją zdrową rutynę; wręcz przeciwnie - spróbowała nowej formy ćwiczeń ulubionej jogi. Co uważa o takim treningu?

Jessica Mercedes próbuje jogi na desce

Choć ćwiczenie powolnych ruchów jogi na SUPie może wydawać się proste, w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Taki rodzaj treningu wymaga pełnego skupienia i zachowania idealnej równowagi. Mercedes na początku udało się bez problemu wykonać pierwszą pozę. Gorzej było z figurą drzewa, która wymagała stania na jednej nodze. Chwiejąca się na wodzie deska sprawia sporo kłopotów - aby opanować trening jogi w takich warunkach naprawdę potrzeba wielu godzin wcześniejszych prób i oswojenia ze stabilizacją deski.

Joga na wodzie - nowy wakacyjny trend?

Treningi jogi na desce nie są u nas popularnym sportem, a naprawdę szkoda. To doskonały sposób na wyćwiczenie koncentracji, równowagi i wzmocnienie mięśni. Taki trening wytrwałości zarówno fizycznej, jak i psychicznej, może nam pomóc oczyścić umysł ze zbędnych myśli. Medytacje na wodzie to bardzo relaksujące zajęcie; delikatny szum wody i powietrza działa jak balsam na stres. Joga na wodzie to także próba zmierzenia się z własnymi trudnościami - początki łapania równowagi oraz przełamania lęku przed wpadnięciem do wody nie należą do najprostszych doświadczeń. Jednak warto spróbować - dla zdrowia, kondycji i lepszego samopoczucia.