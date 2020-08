Anna Starmach podała przepis na ulubione letnie ciasto. Jest efektowne i bardzo proste w wykonaniu

Anna Starmach korzysta z uroków wakacji, nie zapominając o dostarczaniu obserwatorom kuchennych inspiracji. Sierpień to idealny czas na wykorzystanie moreli, a ciasto przygotowane na ich bazie na pewno zasmakuje każdemu. Przepis Starmach jest niezwykle szybki i prosty - idealnie nada się na nadchodzący weekend.

Anna Starmach podała przepis na morelową tartę

Do wykonania ciasta potrzebujemy naprawdę niewiele składników. Wystarczy, że przygotujemy:

Na ciasto:

300 gramów ma?ki;

120 gramów masła;

jajko;

łyżkę cukru pudru;

łyżkę zimnej wody.

Na nadzienie:

800 gramów moreli;

70 gramów płatków migdałów;

dwie łyżki jasnego miodu.

Wykonanie: wymieszaj wszystkie składniki na ciasto, zlep w kulkę i schładzaj w lodówkę przez co najmniej pół godziny. Następnie po upłynięciu wyznaczonego czasu rozwałkuj ciasto i przełóż do formy na tartę o średnicy 25 cm. Nakłuj ciasto w kilku miejscach widelcem. Następnie połóż papier do pieczenia, a na niego wysyp groch, ryż lub specjalne metalowe kuleczki. Dzięki temu ciasto zachowa podczas pieczenia swoją formę a brzegi nie opadną. Piecz tartę przez kwadrans w temperaturze 175 stopni. W międzyczasie przekrój morele i pozbądź się pestek. Wyjmij ciasto z piekarnika i ułóż na nim gęsto morele, skórkami do dołu. Następnie posyp migdałowymi płatkami i zapiekaj przez kolejne pół godziny. Po wyjęciu gotowego ciasta, polej je miodem.

Do podstawowego przepisu na sam spód tarty możemy dobierać różne sezonowe owoce. Ciasto równie pysznie smakuje ze śliwkami, truskawkami czy czereśniami. Możemy też przygotować wersję szarlotkową, dodając starte jabłka i cynamon.