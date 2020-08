Monika Olejnik ćwiczy plank z uśmiechem na twarzy. Wyczyny dziennikarki skomentowała Lewandowska

Monika Olejnik uwielbia aktywność fizyczną, a na jej Instagramie można znaleźć mnóstwo zdjęć oraz nagrań wideo z odbytych treningów. Dziennikarka, dzięki niesłabnącemu zapałowi, zbudowała świetną kondycję. Nawet ćwiczenie deski z odwodzeniem nóg nie stanowiło dla niej najmniejszego problemu. Umiejętności Olejnik nie uszły uwadze Anny Lewandowskiej, która zachwyciła się wyczynem pani Moniki.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Olejnik ćwiczy plank z uśmiechem na ustach

Monika Olejnik w formie życia - to ćwiczenie wymaga solidnej kondycji

Każdy kto próbuje nabrać kondycji i wzmocnić mięśnie kiedyś stanie przed wyzwaniem, jakim jest plank, czyli popularna deska. Pozycja ta angażuje do pracy całe ciało, wymaga dobrej koncentracji, cierpliwości i wytrzymałości - już po kilkunastu sekundach osoby początkujące będą miały problem z utrzymaniem dalej przyjętej figury. Jak widać, dla Olejnik nie stanowi to żadnego problemu.

55-letnia Brooke Shields daje czadu, trenując w domu

Dziennikarka wykonała jeszcze trudniejszą wersję deski; zamiast pozostać w bezruchu, na przemian odstawiała nogi. Trening Olejnik skomentowała Anna Lewandowska, która również jest pod wrażeniem jej kondycji:

Brawo Pani Moniko! - napisała pod postem Lewandowska.

Anna Lewandowska komentuje kondycję Moniki Olejnik Monika Olejnik - Instagram

A naprawdę jest co chwalić. Aby utrzymać klasyczny plank dłużej niż minutę, potrzeba tygodni pracy nad kondycją. Kolejne rozwinięcia ćwiczenia to jeszcze większa praca i samodyscyplina. Wyczyn Olejnik może zawstydzić wiele osób. Sport dla pani Moniki jest bardzo ważnym elementem życia i jak widać nie są to puste słowa. Z pewnością wykonane przez dziennikarkę ćwiczenie doceni każdy, kto choć raz próbował utrzymać pozycję.

Kourtney Kardashian stosuje trening tonujący - jakie ma zalety? Zobacz plan ćwiczeń

Jak prawidłowo wykonać plank?

Przy próbie zrobienia deski pamiętajmy o kilku zasadach. Po pierwsze - nie utrzymujmy pośladków zbyt wysoko - nasz tułów powinien być wyprostowany i nie przegięty w żadną stronę. Po drugie - rozstawmy ramiona na szerokość bioder. Po trzecie - barki muszą znajdować się dokładnie pod ramionami. Po czwarte - pilnuj, aby pięty, biodra i ramiona były ustawione w jednej linii. Na początek spróbujmy wytrzymać 20-25 sekund, codziennie wydłużajmy pozycję o kilka sekund.