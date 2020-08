To ona odpowiada za powrót Rozenek do formy. Jakie ma wskazówki dla mam po porodzie?

Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła wrócić do formy sprzed ciąży tak szybko, jak to tylko możliwe. Celebrytka oddała się w ręce Lidii Wierzbowskiej. Trenerka personalna ma świetne podejście, a polecane przez nią materiały na Instagramie z pewnością zainteresują wiele przyszłych mam, a także kobiet, które chcą poprawić swoją kondycję.

Lidia Wierzbowska trenuje z Małgorzatą Rozenek-Majdan

Regularnie na Instagramach obu pań możemy zobaczyć, jaki plan treningowy Lidia przygotowała dla Rozenek. Wierzbowska na swoim koncie zamieszcza dużo przydatnych informacji, które pomogą świeżo upieczonym mamon na bezpieczny powrót do formy. Małgorzata dokładnie słucha instrukcji Lidii - współpraca jest po obu stronach bardzo owocna. Widać, że wspólne treningi już przynoszą pierwsze efekty dla mamy małego Henryka.

Mamy jeden cel; pokazać mamom i wszystkim kobietom z siedzącym trybem pracy czy słabymi mięśniami głębokimi, jak dojść z głową do siebie bez zbędnego stresu czy wyścigu. Bo zdrowie to podstawa! - czytamy pod jednym z wpisów trenerki.

Wierzbowska stara się zmotywować do pracy nad kondycją jak najwięcej kobiet. W tym celu wrzuca instruktażowe nagrania, pokazujące efektywne ćwiczenia. Zawsze też dostaniemy kilka merytorycznych uwag do treningów.

Lidia Wierzbowska o treningach po porodzie

Jeżeli mamy wątpliwości co do tego, kiedy możemy z powrotem wrócić do aktywności fizycznej, te słowa trenerki powinny dać nam nieco szerszy obraz:

Najlepiej zaczekać do pierwszej wizyty kontrolnej (około 6 tygodnia po porodzie) aby lekarz stwierdził, że nie ma żadnych zaburzeń w połogu. Pamiętamy o tym, że na początku jakiekolwiek formy aktywności nie powinny być intensywne - komentuje Lidia.

Co za to poleca Wierzbowska, jeśli lekarz nie stwierdzi żadnych przeciwwskazań? Zaczynamy od delikatnego wzmacniania i rozciągania mięśni. Lidia podkreśla, że szczególną uwagę zwraca na ćwiczenia mięśnia poprzecznego brzucha oraz aktywację mięśni dnia miednicy - razem są one odpowiedzialne za stabilizację odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz prawidłowe ciśnienie w jamie brzusznej. Podczas ciąży zmienia się ustawienie kręgosłupa, miednicy i kolan - dlatego bardzo ważne jest, aby pierwsze treningi skupiały się właśnie na tych częściach naszego ciała.

Z tego powodu pierwsze wspólne zajęcia z Małgorzatą skupiały się na nauce prawidłowych oddechów, treningu, dzięki któremu kręgosłup i miednica mają wrócić do neutralnej pozycji, nauki napięcia mięśni Kegla, wzmocnieniu dna miednicy oraz zwróceniu uwagi na odpowiednią dietę. Wierzbowska zapewniła Rozenek-Majdan pełen profesjonalizm i kompendium wiedzy dotyczącej powrotu do formy. Warto śledzić Instagram trenerki, gdzie na bieżąco dostaniemy propozycje ćwiczeń.