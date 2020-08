Ulubione ćwiczenie Kate Upton - wygląda na banalnie proste, a tak naprawdę wymaga porządnej kondycji

Kate Upton poświęca ostatnio coraz więcej czasu na treningi. Jej zmagania dokumentuje trener personalny, przedstawiając osiągnięcia modelki na Instagramie. Kondycja Upton jest godna podziwu - ćwiczenia, które wykonuje nie są proste.

Kate Upton wykonuje rumuński martwy ciąg z porządnym obciążeniem

Modelka na siłowni nie ma sobie równych, co potwierdza trener personalny gwiazdy, który zawsze jest pod ogromnym wrażeniem jej zaangażowania. Niedawno modelka zaskoczyła trenera, bez problemu wyciskając 93 kilogramy. Tym razem Kate wykonała ćwiczenie, które spędza sen z powiek każdej osoby, która próbuje się z nim zmierzyć. Upton zrobiła rumuński martwy ciąg na jedną nogę. Pozycja polega na jednostronnym ruchu, stanowiąc w ten sposób wyzwanie nie tylko dla naszej równowagi, lecz także porządny wycisk dla naszych pośladków oraz ścięgien podkolanowych.

Trenuję z Upton sześć dni w tygodniu, każdego dnia daje z siebie wszystko. Podążamy za prostym, progresywnym obciążeniem i za każdym razem, gdy daję jej możliwość utrzymania tej samej wagi, Kate chce coś trudniejszego. Ćwiczcie tak konsekwentnie przez kilka lat, a będziecie naprawdę silni - wyznał Ben Bruno, trener modelki.

Prawidłowe wykonanie takiego treningu wymaga niesamowitego skupienia i kontroli nad całym ciałem. W ten sposób jedno ćwiczenie działa na wiele partii mięśni. Choć ruch w wykonaniu Kate wygląda na prosty, wcale taki nie jest.

Jak poprawnie wykonać rumuński martwy ciąg?

Zacznij od rozstawienia stóp na szerokość bioder. Następnie przenieś ciężar ciała na prawą nogę, a lewą stopę ustaw nieco z tyłu, balansując na palcach. Chwyć prawą ręką za krzesło lub stół. Wciśnij prawą nogę w podłoże, a lewą podnieś w górę do tyłu, pochylając się do przodu w biodrach, obniżając tułów, aż znajdzie się równolegle do podłogi. Trzymaj rdzeń i proste plecy, jednocześnie podciągając lewą nogę w dół, aby dołączyła do prawej. Po kilku powtórzeniach, kiedy poczujesz się pewnie, spróbuj wykonać ćwiczenie bez trzymanki. Jeżeli będziesz ćwiczyć regularnie, z czasem możesz dodawać coraz cięższe obciążenia.