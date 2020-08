55-letnia Brooke Shields daje czadu trenując w domu. Powtórzycie te ćwiczenia?

Brooke Shields to prawdziwy wulkan energii. Aktorka i fotomodelka zawsze bardzo dbała o swoją sylwetkę. Podczas domowej izolacji spowodowanej koronawirusem Brooke wpadła na pomysł, aby wrzucać na Instagram nagrania ze swoich treningów online. Niedawno mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób gwiazda ćwiczy nogi i pośladki.

Brooke Shields pokazuje trening na pośladki

W każdą środę na Instagramie Shields pojawia się nowy film z ćwiczeniami na konkretne partie ciała. Ostatnio przyszła kolej na wzmocnienie mięśni nóg i pośladków oraz ramion. Współpracując online z trenerem aktorka wykonała półgodzinną sesję. Do efektywnego treningu wystarczyła mata i guma oporowa. Oto kilka wybranych ćwiczeń z treningu.

Ćwiczenie 1

Umieść taśmy nad kolanami, nogi rozstaw nieco szerzej, niż na szerokość bioder. Następnie zegnij nogi w kolanach, zachowaj proste plecy i odstaw jedną nogę w bok, po czym wróć na miejsce. Wykonaj 10 powtórzeń na każdą stopę.

Ćwiczenie 2

Przyjmij pozycję klęku podpartego, taśmę umieść na udach. Trzymaj wyprostowane ręce, oparte o podłoże. Następnie podnieś jedną nogę w bok, napinając taśmę do momentu, na który pozwala twoja kondycja. Pomału wróć do pozycji wyjściowej i powtórz to samo na drugą nogę.

Ćwiczenie 3

Pozostajemy w tej samej pozycji, tym razem prostujemy jedną nogę do tyłu i podnosimy w górę, później pomału opadamy tak, aby taśma oporowa cały czas pozostała napięta. Po odpowiedniej liczbie powtórzeń zmieniamy nogę.

Ćwiczenie 4

Do wykonania ćwiczenia potrzebujemy ciężarków lub butelek z wodą. Stajemy prosto w lekkim rozkroku, w obu dłoniach umieszczamy butelki, które następnie podnosimy do góry, przyciągając je do klatki piersiowej, zginając ręce w łokciach.

Na sam koniec Brooke przytrzymała klasyczną deskę, aby wzmocnić efekty wszystkich poprzednich ćwiczeń. Na koniec w rozmowie trener przypomniał aktorce o tym, jak ważny dla ciała jest odpoczynek - rozbite mięśnie potrzebują czasu, aby dojść do siebie i odpowiednio się zregenerować.