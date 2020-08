Anna Lewandowska w nowym treningu - sześć szybkich ćwiczeń, które dadzą porządny wycisk

Anna Lewandowska niedawno zamieściła na Instagramie wpis związany z 41. dniem treningowego wyzwania. Celebrytka oprócz obowiązkowego jadłospisu opublikowała nagranie z polecanymi ćwiczeniami. Przedstawione pozycje wykonamy w seriach po kilkadziesiąt sekund - i choć może nie brzmi to skomplikowanie, te figury to prawdziwy wycisk!

Anna Lewandowska pokazała kilka intensywnych ćwiczeń

Trenerka tym zarazem zamiast wspólnego live'a nagrała film instruktażowy, zawierający kilka ćwiczeń, które bez problemu powtórzymy samodzielnie w domach. Do treningu potrzebujemy maty i taśm oporowych, odpowiednio dobranych do naszej kondycji. Każdą z zaprezentowanych pozycji wykonujemy przez 30-45 sekund w pięciu seriach.

Ćwiczenie 1

Zacznij od nałożenia taśmy oporowej na wysokość nadgarstków. Następnie przejdź do klęku podpartego. Unieś się na palce, i przestawiając do przodu raz jedną, raz drugą rękę przejdź do pozycji deski. Przytrzymaj kilka sekund i wróć do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenie 2

Stań prosto w rozkroku, a następnie podskakuj, krzyżując ze sobą nogi. Po kilku powtórzeniach zatrzymaj się, wykonaj wymach i cios lewą ręką, następnie prawą i powtórz wszystkie czynności od początku.

Ćwiczenie 3

Biegamy w miejscu, wysoko unosząc kolana. Gdy noga jest w górze, dotykamy lewą dłonią do prawego kolana, a prawą do lewego.

Ćwiczenie 4

Przyjmujemy pozycję deski, a następnie na podnosimy lewą rękę i dotykamy nią do prawej dłoni. Potem unosimy rękę w górę, obracając ciało w danym kierunku i tym samym przyjmując pozycję bocznej deski. To samo powtarzamy na prawą stronę.

Ćwiczenie 5

Kładziemy się na plecach na macie. Taśmę zaczepiamy na stopach. Następnie unosimy do góry dwie wyprostowane ręce. Nogami wykonujemy rowerek, rozciągając pomału gumę.

Ćwiczenie 6

Cieńszą taśmę oporową przywiązujemy do stabilnego obiektu. Następnie, klęcząc na podłodze, łapiemy oburącz za taśmę i przyciągamy ją powolnym ruchem do ciała na wysokość klatki piersiowej. Wytrzymujemy kilka sekund, a następnie rozluźniamy napiętą gumę.