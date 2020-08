Jak o sylwetkę dba Brie Larson? Aktorka opublikowała film na YouTube i zdradziła swój sekret

Dla Brie Larson aktywność fizyczna zawsze była bardzo ważna - aktorka potrafiła mierzyć się z pokaźnymi ciężarami nie tylko wcielając się w rolę marvelowskiej superbohaterki. Podczas domowej izolacji aktorka zrobiła sobie dłuższą przerwę. Niedawno postanowiła jednak wrócić na dawne tory i odbyła zajęcia online z ulubionym trenerem. Oto zestaw ćwiczeń, który wykonała.

Brie Larson trenuje online Brie Larson - YouTube

Trening online Brie Larson - ćwiczenia krok po kroku

Po intensywnej rozgrzewce, Brie miała za zadanie podążać za trenerem i wykonać m.in. poniższe ćwiczenia - nie było łatwo, a każde kolejne powtórzenie było prawdziwym wyzwaniem po tak długiej przerwie.

Przysiad z rozciąganiem kolana

Zejdź do przysiadu w dużym rozkroku. Łokcie umieść po wewnętrznej stronie kolan, użyj ich, aby delikatnie rozchylić nogi, otwierając biodra. Obróć tułów i podnieś prawą rękę do góry i do tyłu, następnie wróć do pozycji wyjściowej i powtórz to samo na lewą rękę.

Piła, czyli body saw

Przyjmij pozycję deski na przedramionach. Następnie odsuń stopy tak daleko, jak tylko możesz, cały czas utrzymując pozycję. Zrób kilka małych kroków do przodu i do tyłu, starając się nie dotykać do podłogi tak długo, jak tylko potrafisz.

Deska na jednym przedramieniu

Pozostań w pozycji deski na przedramionach, ale stopy rozstaw szerzej, niż na szerokość bioder. Następnie wypchnij w górę prawy łokieć, następnie przechodząc do planku na wyprostowanych rękach. Pomału zejdź do pozycji startowej i powtórz zaczynając od lewego łokcia.

Kopnięcia kraba

Usiądź na macie, następnie wykonaj podpór rękoma i nogami, unosząc biodra do góry. Palce dłoni powinny być skierowane w stronę stóp. Podciągnij prawą nogę do góry, aż kolano będzie ustawione pod kątem 90 stopni. Przytrzymaj pozycję kilka sekund i pomału opuść się na ziemię. Powtórz to samo, tym razem unosząc lewą nogę.