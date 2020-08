Joanna Moro zdradziła swoje sposoby na piękną cerę. Ta metoda jest niezastąpionym numerem jeden

Joanna Moro ceni zdrowy styl życia. Z tego powodu, jeśli decyduje się na zabiegi pielęgnacyjne, stawia na sprawdzone i naturalne metody. Aktorka podzieliła się na Instagramie swoimi ulubionymi sposobami na zachowanie pięknej, zdrowej cery. Co znajdziemy w pielęgnacyjnych rytuałach Moro?

REKLAMA

Joanna Moro stawia na naturalną pielęgnację cery

Aktorka podkreśla, że od lat jest wierna swoim sposobom, które nigdy jej nie zawiodły. Oprócz odpowiedniego dobrania naturalnych kosmetyków, Joanna zaznacza, że ważna jest dieta składająca się z nieprzetworzonych produktów, dobry sen oraz świeże powietrze. Jeśli chodzi o kosmetyki, w szafce Moro zawsze znajdziemy duet: peeling plus krem. Jednak najważniejszym elementem pielęgnacji są dla Joanny masaże i joga twarzy.

A masaży jest dużo różnych : kobido, kassaji, zoga face integration - wymienia aktorka.

N czym polegają polecane przez Moro zabiegi?

Joanna Moro uwielbia te trzy rodzaje masażu twarzy

Na początek Joanna wymieniła kobido, zwany często niechirurgicznym liftingiem twarzy. Kobido polega na intensywnym, głębokim masowaniu skóry twarzy, który składa się z kilku etapów. Najpierw masażysta wykona powolne ruchy, które mają za zadanie nas zrelaksować i odprężyć. Następnie przejdzie do masowania karku, co ma pobudzić krążenie krwi, co przyspiesza regenerację skóry twarzy. Później mamy część właściwą, na którą składają się szczypania, pociągnięcia i głębokie wygładzanie oraz ugniatanie - wszystko to działa na naszą cerę jak lifting.

Kolejną wymienioną przez Moro techniką jest kassaji. Zabieg jest łagodniejszy od kobido, dlatego jest polecany osobom z wrażliwą skórą. Kassaji to rodzaj limfatycznego drenażu skóry przy użyciu naturalnego kamienia o odpowiednim kształcie. To niesamowicie odprężające doświadczenie.

Zoga face integration polega na manualnym modelowaniu twarzy za pomocą technik manipulacji mięśni. Ten rodzaj masażu poprawia przepływ limfy i krążenie krwi między tkankami. Zoga sprawdzi się również u osób, które mają problemy z częstymi bólami głowy i migrenami.