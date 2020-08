Ellie Goulding pozuje topless na Instagramie i odsłania umięśniony brzuch - jest na co popatrzeć!

Ellie Goulding stosuje różne metody, aby utrzymać kondycję. Piosenkarka od czasu do czasu stosuje post, ze swojej diety wyłączyła też kilka produktów - niesamowite efekty przyniosło zwłaszcza wykluczenie ciężkich węglowodanów. Piosenkarka dużo czasu poświęca też na ćwiczenia - również te, które wykonuje samodzielnie w domu. Na Instagramie Goulding niedawno mogliśmy zobaczyć efekty jej stylu życia - tylko spójrzcie na brzuch Ellie!

Ellie Goulding pozuje topless i pokazuje umięśniony brzuch

Ellie Goulding pochwaliła się umięśnionym brzuchem

Jeśli ktoś miał wątpliwości, co do stosowanych przez piosenkarkę metod, niech spojrzy na powyższe zdjęcie. Ellie czuje się świetnie a jej figura może być świetną motywacją, aby zacząć ćwiczenia. Co dokładnie ćwiczy wokalistka? Wiemy, że od wielu lat jest fanką boksu, a w domu często się rozciąga i trenuje stanie na rękach (na jej Instagramie możemy znaleźć nagranie, na którym bez problemu robi szpagat!).

Ellie Goulding przebiegła 5 kilometrów

Goulding dzięki dobrej kondycji spędza też czas pokonując długie dystanse - pięciokilometrowa trasa nie stanowi dla niej żadnego problemu. Warto zauważyć, że jest to dobry sposób na wzmocnienie mięśni oraz wydolności płucnej oraz krążenia. Jednak pokonanie tylu kilometrów wymaga dobrej kondycji i wcześniejszego przygotowania. Jeśli Ellie odwiedza siłownię w ruch idą hantle, które wzmacniają ramiona i brzuch. Ulubione ćwiczenia wokalistki to wykroki z obciążeniem, wyciskanie hantli nad głowę, przysiady, wyskoki oraz unoszenie hantli w opadzie tułowia. W ten sposób mamy za sobą trening siłowy z elementami cardio, czyli najszybszą metodę spalania kalorii przy jednoczesnej pracy nad wyrzeźbieniem mięśni.