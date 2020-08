Julia Wieniawa trzaska kolejne powtórzenia na siłowni z piłką lekarską. Te ćwiczenia tylko wyglądają na proste!

Julia Wieniawa na zajęciach z trenerem personalnym zyskała ksywę "terminator" i nie ma w tym nic dziwnego. Celebrytka wykonuje każde zlecone ćwiczenie od początku do końca, nawet jeśli zmęczenie zaczyna przejmować kontrolę. Julka od razu po powrocie z wakacji wybrała się na siłownię i z rozmachem przechodziła przez kolejne pozycje, a trening nie należał do prostych.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa ćwiczy z taśmami oporowymi i piłkami treningowymi

Morderczy trening Julii Wieniawy

Zdeterminowana Wieniawa ani myśli o poddaniu się na sali treningowej. Instruktor aktorki przygotował ćwiczenia z wykorzystaniem taśm oporowych oraz piłek. Na zaprezentowanym nagraniu widzimy, jak wykonuje deskę z poziomym pajacykiem z dodatkowym utrudnieniem w postaci gumy - i choć trening w wykonaniu Wieniawy wygląda na lekki, to tylko pozory. Taśmy stawiają dodatkowy opór, a utrzymanie równowagi z dłońmi na piłce wymaga silnych mięśni i skupienia. Później Julka wykonuje pajacyki z piłką lekarską, przechodząc po odpowiedniej liczbie powtórzeń do pierwszej pozycji. Ostatnim zaprezentowanym elementem treningu jest rozciąganie taśmy w leżeniu na piłce do ćwiczeń.

Treningi z piłką lekarską - dlaczego warto spróbować?

Ćwiczenia z piłką lekarską budują naszą wytrzymałość i siłę. Z jej użyciem z powodzeniem zrobimy trening całego ciała, który pomoże nam schudnąć, poprawić zręczność a także wzmocnić wiele partii mięśni. Używanie piłki lekarskiej powoduje, że budujemy tzw. siłę eksplozywną, czyli zdolność organizmu do wytworzenia dużej ilości siły w jak najkrótszym czasie. Ten rodzaj siły pozytywnie wpływa nie tylko na szybkie gubienie kalorii, lecz także na układ sercowo-naczyniowy i wydolność naszego organizmu. Piłki lekarskie są ogólnodostępne i z łatwością znajdziemy je w sklepach sportowych. Mogą się stać świetnym elementem domowych treningów.