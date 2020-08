W nowym menu Anny Lewandowskiej znajdziemy jedno z ulubionych warzyw wegetarian. Dlaczego warto je włączyć do diety?

Anna Lewandowska jest już prawie na półmetku swojego treningowego wyzwania. Nie zapomina, by w tym czasie udzielać również wskazówek, dotyczących zdrowego odżywiania. W kuchennych inspiracjach trenerki pojawiły się dwa przepisy, w składzie których znajdziemy bób - to niepozorne warzywo kryje w sobie moc witamin i potrzebnych wartości odżywczych. Jak go przyrządzić?

Dwa przepisy od Anny Lewandowskiej na bób

Grillowana pierś z kurczaka na puree z bobu z kaszą gryczaną

150 gramów mięsa z piersi z kurczaka bez skóry;

po szczypcie soli i pieprzu;

szczypta słodkiej papryki;

100 gramów bobu;

3/4 łyżki masła klarowanego gee;

łyżeczka soku z cytryny;

60 gramów niepalonej kaszy gryczanej.

Przygotowanie: natrzyj mięso solą, pieprzem i papryką, pozostaw na kwadrans, aby wchłonęły się przyprawy. Ugotuj bób w osolonej wodzie (ok. 15 minut), a następnie wypłucz go w zimnej wodzie, wystudź i obierz z łusek. Rozgrzej połowę tłuszczu na patelni i grilluj mięso. Zblenduj bób z sokiem z cytryny i pozostałą częścią masła na gładkie puree, dopraw solą i pieprzem do smaku, dokładnie wymieszaj. Przełóż puree na talerz, grillowanego kurczaka pokrój w plastry i ułóż na puree. Kaszę przepłucz pod bieżącą zimną wodą, a następnie ugotuj wg instrukcji na opakowaniu. Podawaj razem z puree i kurczakiem.

Kaszotto z bobem

100 gramów bobu;

50 gramów niepalonej kaszy gryczanej;

3/4 łyżki nieklarowanego masła typu ghee;

jedna cebulka dymka.

ząbek czosnku;

pół cukinii;

garść szpinaku;

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie: przepłucz kaszę pod zimną bieżącą wodą i gotuj wg instrukcji na opakowaniu. Ugotuj bób w osolonej wodzie, powinno ci to zająć około 15 minut, a następnie przepłucz warzywo w zimnej wodzie, wystudź i obierz z łusek. Rozgrzej masło na patelni, podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę i przeciśnięty w prasce czosnek. Dodaj ugotowaną kaszę, bób, pokrojoną w kostkę cukinię, szpinak i przyprawy na patelnię, dokładnie wymieszaj i duś około pięciu minut.

Bób - wartości odżywcze

Warzywo w 100 gramach zawiera tylko 76 kcal - to naprawdę mało, biorąc pod uwagę, ile zawiera w sobie składników odżywczych. Bób to doskonałe źródło białka, błonnika, węglowodanów, sodu, żelaza i magnezu. Warto wiedzieć, że zjedzenie bobu pozostawi nas na dłużej z uczuciem sytości, jednocześnie poprawiając nasz metabolizm. To dobry składnik diety dla osób, które stawiają na aktywny tryb życia.