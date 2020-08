Kourtney Kardashian poleca szybki domowy trening obwodowy - to tylko cztery ćwiczenia, a efekty widać na całym ciele

Kourtney Kardashian spędza wiele czasu nad doskonaleniem swojej treningowej rutyny. Na stronie internetowej magazynu "Poosh", której właścicielką jest celebrytka co rusz pojawiają się nowe propozycje ćwiczeń, z których Kourtney sama chętnie korzysta. Trening obwodowy świetnie działa na całe ciało - z tego względu zaprzyjaźniona z Kardashianką trenerka podzieliła się swoją wersją takich zajęć - wystarczy, że prawidłowo powtórzymy te cztery ćwiczenia.

Domowy trening obwodowy - wystarczy komplet hantli

Sydney Cummings, trenerka personalna współpracująca ze stroną "Poosh", przedstawiła propozycję czterech domowych ćwiczeń obwodowych. Popularność tego rodzaju treningu bierze się przede wszystkim z jego skuteczności; działa na mięśnie nóg, brzucha oraz ramiona. Pozycje pomagają w wyćwiczeniu koordynacji oraz równowagi, a także doskonale wzmacniają cały rdzeń.

Każdą z poniższych pozycji wykonujemy w czterech rundach po 20 powtórzeń. Między każdym ćwiczeniem robimy po 30 sekund przerwy. Po zakończeniu jednego obwodu mamy czas na dwuminutową chwilę oddechu.

Przysiad z wypchnięciem w górę

Rozstaw stopy nieco szerszej, niż szerokość bioder. Przyłóż hantle do klatki piersiowej i napnij tułów, zanim zejdziesz do przysiadu. Przenieś ciężar z powrotem na pięty i wykonaj przysiad, jednocześnie utrzymując klatkę piersiową uniesioną i wyprostowaną oraz zaangażowany rdzeń. Wciskaj stopy w podłogę, a gdy wstajesz z przysiadu, wciśnij hantle nad głową do całkowitego wyprostowania rąk. Przed ponownym rozpoczęciem ruchu ponownie oprzyj hantle na ramiona.

Wypad tył ze zginaniem bicepsa

Zacznij chwycenia hantli i skierowania obu rąk w dół. Cofnij jedną stopę za siebie, zegnij kolana - to z tyłu powinno dotykać podłogi, przednie ma z nogą stworzyć kąt prosty. Upewnij się, że kolano pozostaje w stabilnej pozycji, a biodra są skierowane do przodu. Napnij bicepsy i podnieś hantle w kierunku ramion, obracając dłonie do klatki piersiowej, aby maksymalnie zaangażować biceps. Powoli opuść hantle z powrotem na bok i podnieś się do pozycji stojącej, aby zamienić położenie nóg.

Martwy ciąg na jednej nodze z wiosłowaniem

Rozpocznij ruch z hantlami u boku i włączonym rdzeniem. Przenieś ciężar ciała na jedną stopę, unosząc wyprostowaną przeciwną nogę do tyłu, jednocześnie pochylając tułów do przodu w dół. Pilnuj luźnego kręgosłupa i silnego rdzenia, aby upewnić się, że praca jest wykonywana w nogach i pośladkach, a nie w dolnej części pleców. Kiedy klatka piersiowa i tylna noga są równoległe do podłogi, ramiona powinny zwisać prosto w dół, a hantle znajdować się bezpośrednio pod ramionami. Napnij mięśnie pleców i podnieś hantle w kierunku żeber, przesuwając łokcie tuż obok. Ściśnij mięśnie pleców, a następnie opuść hantle z powrotem do prostych ramion. Po powrocie do pozycji wyjściowej powtórz wszystko na drugą nogę.

Wypchnięcie tricepsa ze wzmocnieniem pośladka

Przyjmij pozycję klęku podpartego, trzymając hantle tuż pod ramionami i umieszczając kolana pod biodrami. Jednocześnie wyciągnij do tyłu i wyprostuj lewą rękę z hantlem oraz prawą nogę. Wróć do klęku podpartego i powtórz to samo na prawą rękę i lewą nogę. Pamiętaj, aby w czasie prostowania ręki napinać triceps oraz pośladek podczas prostowania nogi (w tym celu podczas ruchu nogą, skieruj piętę do góry).