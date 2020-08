Ewa Chodakowska namawia obserwujących, aby dołączyli do treningowego wyzwania; zostały 28 dni wspólnych ćwiczeń. Do zajęć może dołączyć każdy, niezależnie od stopnia zaawansowania. Trenerka przygotowała zestawy zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Jakie ćwiczenia w tym tygodniu czekają na uczestników?

Ewa Chodakowska - plan treningowy Ewa Chodakowska - Instagram

Ewa Chodakowska udostępniła plan treningowy

To kolejny tydzień pełen wyzwań, wymagający od nas pełnego zaangażowania. Chodakowska przygotowała rozpiskę skierowaną do początkujących i zaawansowanych. Zostało już tylko 28 dni do końca wyzwania - dołącz teraz, jeszcze nie jest za późno! Co czeka nas w tym tygodniu?

Poniedziałek - Target Pośladki

początkujące pierwsze 20 minut - na macie;

zaawansowane drugie 20 minut - na stojąco;

dla wszystkich - live na Instagramie Chodakowskiej o 18:00.

Wtorek - Hot Body

początkujące i zaawansowane - pierwsze pięć rund (na filmie z ćwiczeniami są pokazana dwie wersje zaawansowania, dobieramy odpowiednią dla siebie)

dla wszystkich - live na Instagramie o 18:00.

Środa - Volume

początkujące drugie 20 minut - na macie;

zaawansowane pierwsze 20 minut - na stojąco;

dla wszystkich - live na Instagramie o 18:00.

Czwartek - Slim Fit

początkujące i zaawansowane robią cały program;

wspólny live na Instagramie o 18:00.

Piątek - Dream Body

początkujące i zaawansowane robią pierwsze 5 rund, dobierając dla siebie odpowiedni poziom ćwiczeń;

wspólny live na Instagramie o 18:00.

Sobota i Niedziela - luźna szelka

Dlaczego warto wypróbować treningów z Ewą Chodakowską?

Nagrania ćwiczeń są zaprezentowane w przystępny sposób, pierwszą część dziennego treningu możemy wykonać w wolnej chwili, o dowolnej porze, Live'y z Ewą świetnie motywują do ćwiczenia, a trenerka potrafi zmobilizować do ruchu. Sama świadomość ćwiczenia z kilkunastotysięczną grupą to niesamowite uczucie. W rytm muzyki wykonujemy kolejne powtórzenia, mobilizowani przez Chodakowską, która ćwiczy razem z nami, pokazując na początku wersję ćwiczenia dla początkujących i dla zaawansowanych. Już po kilku wspólnych treningach, godzina 18 stała się dla nas punktem, gdy włączamy Instagrama i z niecierpliwością czekamy na kolejny live. Po kilku tygodniach ćwiczeń niezaprzeczalnie poprawiła nam się kondycja, a motywacja utrzymała się przez wszystkie wspólne treningi. Fajną opcją jest fakt, że treningi może zacząć każdy, niezależnie od stopnia zaawansowania - ćwiczenia są skonstruowane w taki sposób, że bez problemu można nabrać rytm i dołączyć do drużyny.