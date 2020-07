Ewa Chodakowska podzieliła się przepisami na upalne dni. Orzeźwiająca lemoniada, dietetyczna woda truskawkowa i smoothie

Ewa Chodakowska opublikowała post dotyczący gorących dni. Jak sama przyznała, w miejscu, w którym aktualnie przebywa, jest 37 stopni Celsjusza. Upały przyszły także do Polski. Trenerka leci na ratunek, udostępniając orzeźwiające przepisy.

REKLAMA

"Choda" zwróciła uwagę na to, że w upalne dni należy się nawadniać. Przypomniała o częstym sięganiu po butelkę z wodą.

Mam nadzieję, że pamiętasz, że zwłaszcza w tak upalne dni należy pilnować odpowiedniego wypijania płynów? Miej butelkę z wodą zawsze pod ręką i często po nią sięgaj. Popijanie regularnie, małymi łykami pozwala organizmowi przyswoić płyny w optymalny sposób - napisała pod postem Ewa.

A co jeśli potrzebujesz odmiany?

Trenerka podzieliła się przepisami na domowe orzeźwiające napoje, które doskonale nawadniają oraz dostarczają witamin i elektrolitów.

Przepisy na domowe napoje orzeźwiające według Ewy Chodakowskiej

Smoothie truskawkowe - 90 kcal

Składniki:

Truskawki – niepełna szklanka [100g]

Granat, pestki – 4 łyżki [68g]

Mięta, świeża - kilka listków [1g]

Kostki lodu

Sposób przygotowania:

Zmiksuj owoce, miętę i kostki lodu. Gotowy koktajl udekoruj listkiem świeżej mięty.

Woda truskawkowa - 60 kcal

Składniki:

Truskawki – 1/3 szklanki [50g]

Ogórek – ¼ sztuki [50g]

Mięta – kilka listków [1g]

Woda – 2 szklanki [500ml]

Sposób przygotowania:

Do dzbanka wrzuć pokrojone truskawki i plastry ogórka. Dodaj listki bazylii, całość zalej wodą. Wstaw do lodówki do schłodzenia.

Lemoniada limonkowa - 55 kcal

Składniki:

Mięta – kilka listków [1g]

Limonka, sok – ½ sztuki

Miód – łyżeczka [14g]

Woda – 2 szklanki [500ml]

Sól – szczypta [1g]

Sposób przygotowania:

Posiekaj drobno listki mięty, 2 pozostaw w całości do udekorowania napoju. Wyciśnij do szklanki sok z limonki, pozostawiając 1 plasterek do dekoracji. Dodaj miętę.

Smacznego!