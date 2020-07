Anna Lewandowska pokazała, jak po miesiącu ćwiczeń zmieniło się jej ciało. Jest różnica!

Anna Lewandowska po właściwym czasie spędzonym na regeneracji organizmu po porodzie, wróciła do ćwiczeń. Trenerka kilka tygodni temu wpadła na pomysł wspólnych zajęć online. Po tygodniach ciężkiej pracy pokazała efekty przygotowywanych przez nią treningów - jak w tym czasie zmieniło się jej ciało? Różnicę widać gołym okiem.

Anna Lewandowska pokazała efekty kilkutygodniowych treningów

Regularne ćwiczenia połączone z odpowiednią dietą przynoszą świetne rezultaty - i nie są to puste słowa. Lewandowska postanowiła to udowodnić na własnym przykładzie. Gwiazda fitnessu wrzuciła dwa zdjęcia porównawcze: z początku wyzwania oraz ostatniego dnia. Widać, że trenerka zgubiła nadprogramową tkankę tłuszczową, a mięśnie brzucha znów są bardziej napięte i widoczne. Do Lewandowskiej spływa wiele komentarzy obserwatorek, które wzięły udział we wspólnych treningach i są zachwycone efektami po tak krótkim czasie.

Każda z was, bez wyjątku, pisze, jak regularny trening wpłynął na polepszenie samopoczucia. Wpłynął też na podejście do siebie, na akceptację i nastawienie na pracę nad sobą. I oto chodziło! Ten miesiąc był po to, aby stawić czoła różnym przeciwnościom - dodaje Anna.

Miesiąc pracy okazał się niezwykle owocny.

Regularne treningi - lepsze efekty

Lewandowska podkreśla, że systematyczne podejście do tematu ćwiczeń jest kluczem do sukcesu. Efekty pojawiają się po określonym czasie - z tego względu potrzebujemy motywacji i cierpliwości. Początki mogą być trudne, ale spójrzcie tylko na sylwetkę Anny. Wystarczył miesiąc regularnych treningów, aby wysmuklić figurę i uwidocznić mięśnie!