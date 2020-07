Jak Chris Hemsworth spala tłuszcz i jednocześnie buduje mięśnie? Sekret tkwi w tych sześciu ćwiczeniach

Chris Hemsworth od czasu, gdy zaczął wcielać się w postać muskularnego Thora, intensywnie pracował nad ciałem, aby jak najlepiej zobrazować bohatera. Aktualnie grane przez Chrisa postacie nie są aż tak napakowane, co marvelowski poprzednik. Z tego względu treningi Hemsowrtha musiały zostać tak dopasowane, aby aktor zrzucił kilka kilogramów i wysmuklił sylwetkę.

Sekret treningu Chrisa Hemswortha

Wieloletni trener personalny i przyjaciel aktora dostosował trening do jego aktualnych potrzeb. Luke Zocchi opracował specjalny plan, składający się z krótkich serii ćwiczeń HIIT (treningu w interwałach o wysokiej częstotliwości) połączonych z HIRT, czyli zmodyfikowanego treningu HIIT, który wprowadza elementy ćwiczeń oporowych. Taka kombinacja powoduje, że szybciej spalamy tkankę tłuszczową, jednocześnie wzmacniając i rzeźbiąc mięśnie. Zdecydowanie nie jest to prosta forma treningu - wymaga odpowiedniego przygotowania i doskonałej kondycji.

Trening Chrisa Hemswortha - plan ćwiczeń

Do wykonania poniższych ćwiczeń potrzebne są hantle, ręcznik i zapas wody. Jak podaje magazyn "Esquire", trening składa się z pięciu rund, a każde ćwiczenie wykonujemy w 10 powtórzeniach. Między zmianą pozycji pozwalamy sobie na 30 sekund przerwy.

Ćwiczenie 1 - Burpee Curl

Rozpocznij w pozycji stojącej, ze stopami rozstawionymi na szerokość bioder. Hantle umieść w dłoniach, jednym płynnym ruchem pochyl się i umieść dłonie i hantle pod ramionami, skacząc stopami do tyłu do pozycji pompki. Wykonaj pompkę, następnie skokiem przestaw stopy między dłonie. Pomału wstań, unosząc hantle prosto nad głowę. Opuść ciężarki do pozycji wyjściowej. To jedno powtórzenie.

Ćwiczenie 2 - chodzący plank

Przyjmij pozycję deski z ciężarem opartym na przedramionach i palcach stóp, łokciami poniżej ramion i zaangażowanymi mięśniami tułowia (ściśnij pośladki i napnij mięśnie brzucha). Prawą dłoń umieść poniżej linii ramion. Następnie umieść prawą rękę za linią lewego łokcia. Wróć do pozycji wyjściowej. Wykonuj ćwiczenie zmieniając strony.

Ćwiczenie 3 - wiosłowanie z hantlami i pompka

Zacznij od pozycji z wysokiej deski - ręce ułożone pod ramionami, rozstawione stopy (im są szerzej, tym łatwiejsze będzie ćwiczenie). Zrób prostą linię od ramion do kostek, hantle umieść w dłoniach. Z zaangażowanymi mięśniami tułowia (ściśnij pośladki i napnij mięśnie brzucha) wykonaj pompkę. W górnej części pompki podnieś i opuść najpierw prawy hantel, następnie powtórz to z lewym. To jedno powtórzenie.

Ćwiczenie 4 - hantle do tyłu

Stań w niewielkim rozkroku z lekko ugiętymi kolanami i pochyl się do przodu, tak aby zgiąć tułów, jednocześnie utrzymując proste plecy. Trzymaj hantle na wyprostowanych w dół rękach. Następnie napnij brzuch i unieś obie ręce w górę w taki sposób, aby stworzyły z tułowiem literę T. Powoli opuść ramiona. To jedno powtórzenie.

Ćwiczenie 5 - wycisk hantlami i wypad w tył

Stań, trzymając hantle po bokach, z dłońmi skierowanymi w stronę ciała. Zrób wypad lewą nogą w tył, tak aby dotknąć prawnym kolanem do podłogi. Jednocześnie podnieś hantle na wysokość ramion, łokciami przylegając do tułowia. Opuść hantle i wróć do pozycji wyjściowej - to jedno powtórzenie. Pozycję wykonuj zmieniając naprzemiennie nogi.

Ćwiczenie 6 - Hollow Outs

Połóż się na plecach i wyciągnij wyprostowane ręce i nogi do góry. Kluczem do tego ćwiczenia jest prawidłowe napinanie mięśni brzucha i pośladków, aby poruszać się z większą kontrolą, która pozwoli na lekkie kołysanie się w przód i w tył.