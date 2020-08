Na Instagramie Moniki Olejnik możemy regularnie śledzić jej treningowe postępy. Dziennikarka chętnie dzieli się w sieci ćwiczeniami, które wykonuje. Olejnik trudno jest usiedzieć w miejscu, a trenując łączy elementy lekkoatletyki, pilatesu, fitnessu, ćwiczeń siłowych, a także... boksu. Co konkretnie trenuje?

Zobacz wideo Monika Olejnik ujawniła swoją ćwiczeniową rutynę

Treningowa rutyna Moniki Olejnik

Przeglądając wrzucane przez dziennikarkę posty, bez trudu można stwierdzić, że sport jest niezwykle ważnym elementem jej życia, który nie dość, że świetnie działa na zdrowie i kondycję, to również sprawia Olejnik wiele radości.

Trenujmy zdrowo! Dbajmy o odporność - motywuje swoich instagramowych obserwatorów.

Pani Monika spędza dużo czasu na bieganiu, czasem ćwicząc razem z kolegami po fachu - niedawno mogliśmy zobaczyć trenującą Olejnik i Piotra Kraśkę, na wcześniejszych zdjęciach pojawił się również Maciej Stuhr. Dziennikarka odwiedza też siłownię, gdzie wyciska sztangi, ćwiczy mięśnie pleców i brzucha m.in. dzięki wykorzystaniu specjalnej piłki. Często też trenuje deskę z dodatkowymi urozmaiceniami, które podwyższają stopień trudności i wzmacniają efekty wykonywanego ćwiczenia. Niedawno pojawiło się również nagranie, na którym gwiazda pokazuje swoje umiejętności bokserskie - ten sport świetnie działa na całe ciało, a także uczy skupienia i koncentracji, pomagając wyrzucić z siebie negatywne emocje i nagromadzony stres.

Monika Olejnik pokazuje, że trenować można wszędzie

W domu, w parku czy na siłowni - to naprawdę nie ma znaczenia. Ćwiczenia, które wykonuje dziennikarka są proste do powtórzenia dosłownie wszędzie. Nie licząc chwil spędzonych na wyciskaniu ciężarów, Olejnik poleca włączenie do tygodniowych planów biegania, spacerów, jazdy na rowerze czy kilku prostych ćwiczeń rozciągających. Ulubionym treningiem gwiazdy jest plank w różnych wariantach - nic dziwnego, pozycja świetnie działa jednocześnie na wiele mięśni, a wykonywana regularnie pozwala osiągnąć niesamowite efekty.