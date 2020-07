Trening w stylu Jennifer Lopez. Marzą ci się zgrabne ramiona, jak u wokalistki? Oto odpowiednie ćwiczenia

Nie jest tajemnicą, że Jennifer Lopez wiele czasu i pracy poświęca na dbanie o sylwetkę. Wokalistka ćwiczy zarówno na siłowni, jak i w domu, razem ze swoim narzeczonym. Świetna figura piosenkarki jest zasługą różnej kombinacji ćwiczeń, które działają na poszczególne partie ciała. W jaki sposób trenować ramiona, aby osiągnąć podobne do Lopez rezultaty?

REKLAMA

Trening ramion w stylu Jennifer Lopez

J.Lo do wyćwiczenia ramion używa zazwyczaj kompletu hantli. Z ich wykorzystaniem możemy spokojnie przeprowadzić dobry i wymagający trening, Oto zestaw czterech ćwiczeń, które skupiają się na poszczególnych mięśniach ramion.

Ćwiczenie 1

W każdej ręce umieść hantel, stań w lekkim rozkroku na szerokość bioder. Następnie, trzymając łokcie blisko ciała, unieś hantle do klatki piersiowej. Pilnując mocnego rdzenia powoli opuść hantle do pozycji wyjściowej - to jedno powtórzenie.

Ćwiczenie 2

Umieść jeden hantel w prawej ręce, połóż lewe kolano i lewą rękę na ławce, w taki sposób, aby kolano znalazło się pod biodrem, a ręka pod ramieniem. Kręgosłup i głowa powinny znaleźć się w prostej, luźniej pozycji. Napnij tułów, jednocześnie rozluźniając ramiona i wyciągnij prawą rękę w kierunku podłogi. Staraj się nie obracać plecami i nie opuszczać ramienia do ziemi. Zrób wydech, podciągając prawy łokieć w kierunku sufitu. Zrób wydech, opuszczając rękę z hantlem. To jedno powtórzenie.

Ćwiczenie 3

Pochyl się do przodu i ugnij oba kolana, pamiętając, aby zachować proste plecy. Złap hantle w obie ręce. Wyciągnij ramiona, prostując je w łokciach. Następnie przyciągnij hantle do klatki piersiowej, jednocześnie ściskając łopatki. Nie wyginaj pleców i pilnuj, aby łokcie skierować w górę. Powoli wróć do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenie 4

Trzymając hantle w każdej ręce, stań z lekko ugiętymi kolanami. Trzymając plecy w jednej, pochyl się do przodu w stawie biodrowym. Zrób wydech i unieś obie ręce w bok, zachowując lekkie zgięcie w łokciach i ściśnięcie łopatek. Następnie, kontrolując ruch, opuść hantle z powrotem w kierunku ziemi. To kończy jedno powtórzenie.