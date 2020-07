Ewa Chodakowska obala cztery mity na temat odchudzania. Jedna rzecz może nas zaskoczyć!

Ewa Chodakowska zawsze stara się uświadamiać, jak ważny jest zdrowy tryb życia, jednocześnie zwracając uwagę na krążące po sieci mity, dotyczące treningów i odżywiania. Trenerka w ostatnim wpisie na Instagramie postanowiła rozprawić się z czterema mitami na temat odchudzania. Na co zwróciła uwagę?

Ewa Chodakowska o mitach na temat odchudzania Ewa Chodakowska - Instagram

Ewa Chodakowska - cztery mity na temat odchudzania

Chcesz schudnąć? - musisz odczuwać głód

Chodakowska wyjaśnia, że w celu utraty wagi musimy być na tzw. deficycie energetycznym, czyli spalać więcej kalorii, niż dostarczać z pożywieniem. Jednak to nie oznacza, że musimy odczuwać głód.

Możesz jeść dużo przetworzonej żywności, niesycących przekąsek i chodzić wiecznie głodna przy równoczesnym zjadaniu dużych ilości kalorii - zauważa trenerka.

Innym razem, pilnując zdrowej diety i bazując na takich produktach, jak zboża pełnoziarniste, niskokaloryczne warzywa i owoce oraz pełnowartościowe białko, możemy czuć się nasyceni i jednoczenie tracić na wadze. To, co czujemy nie zawsze ma swój przelicznik na kaloryczność.

Dobra dieta wymaga drogich suplementów

Kolejny mit, dodatkowo świetnie wykorzystywany w zabiegach marketingowych. Delikatna suplementacja może wspomóc procesy odchudzania, ale branie silnych środków może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia.

Nie wystarczy łykać „magiczny” suplement i wszystko zadzieje się samo. Odchudzanie to proces, który wymaga od Ciebie zaangażowania. Tutaj nie ma drogi na skróty - dodaje Chodakowska.

Po godzinie 18 nie wolno jeść

Trenerka słusznie zauważa, że jest to bardzo częsty błąd osób na diecie. W sieci możemy natrafić na informację, że godzina szósta wieczorem jest ostatnim momentem na to, aby zjeść kolację. To chyba jeden z największych mitów diet odchudzających. To, kiedy powinniśmy zjeść ostatni posiłek, zależy od naszego trybu życia - kolację najlepiej jest zjadać około 2-3 godziny przed snem. Co oznacza, że jeśli kładziemy się po 22, zjedzenie czegoś po 18 jest wręcz wskazane do prawidłowego funkcjonowania - tym bardziej, jeśli wykonaliśmy wieczorny trening.

Ograniczenie węglowodanów ułatwi odchudzanie

Chodakowska podkreśla, że węglowodany muszą stanowić około połowę dziennego zapotrzebowania kalorycznego.

Nie daj się nabrać, że samo w sobie ograniczenie węglowodanów jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chcesz schudnąć. Żeby chudnąć musisz delikatnie obniżyć kaloryczność swojej diety i nie chodzi tu o same w sobie ziemniaki, chleb, makaron czy kasze - komentuje fit celebrytka, zauważając, że zdrowa dieta, w tym odchudzająca, musi pozostawać pełnowartościowa, zbilansowana i urozmaicona.

W innym wypadku narażamy swój organizm na niedobory potrzebnych składników odżywczych.