Jak przygotować krem z cukinii w wersji fit? Wypróbuj przepis Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska na czas trwania wyzwania "Fighter Challenge" zamieszczała na swoim Instagramie jadłospisy, które współgrały z ćwiczeniami, zapewniając nam odpowiednią dzienną dawkę kalorii i witamin. Wśród przepisów pojawił się ciekawy pomysł wykorzystania cukinii w roli przekąski. To zielone warzywo powinno częściej gościć na naszych stołach - przy niskiej zawartości kalorii, znajdziemy w nich wiele potrzebnych witamin. Jaki przepis poleca trenerka?

Anna Lewandowska poleca krem z cukinii w roli zdrowej przekąski

Składniki:

3/4 cukinii;

ząbek czosnku;

łyżeczka klarowanego masła;

szklanka wody;

po szczypcie suszonego majeranku, tymianku, pieprzu i soli morskiej;

dwie łyżeczki naci pietruszki;

garść listków mięty;

kilka listków bazylii;

1,5 łyżki płatków migdałowych.

Przygotowanie: pokrój cukinię w plastry, ząbek czosnku przeciśnij przez praskę. Rozgrzej tłuszcz na patelni, podsmaż cukinię, potem dodaj czosnek. Zamieszaj. Przełóż zawartość patelni do garnka i zalej wodą. Dodaj przyprawy i gotuj przez kwadrans, następnie dodaj posiekaną natkę pietruszki, bazylię i miętę. Wymieszaj wszystkie składniki, a następnie przełóż do blendera i zmiksuj na gładką masę. Jeżeli wyszła za gęsta - dolej odrobinę wody i zamieszaj. Na koniec, przed podaniem posyp przygotowany krem płatkami migdałowymi.

Cukinia - kalorie, składniki odżywcze

W stu gramach cukinii znajduje się ok. 16,7 kcal. Średniej wielkości warzywo waży około 600 gramów, co daje nam 102 kalorie. To bogate źródło witamin z grupy B, które stanowią bardzo ważny element naszej codziennej diety. W cukinii znajdziemy również witaminę C, cynk, fosfor, potas oraz magnez. Warzywo często powinny spożywać przyszłe mamy, gdyż zawiera w sobie dużo kwasu foliowego, który jest niezbędnym składnikiem do prawidłowego rozwoju płodu. Cukinia oczywiście posiada też błonnik odpowiadający za dobrą pracę jelit i właściwy metabolizm.