Małgorzata Rozenek-Majdan dwa miesiące temu po raz trzeci została mamą. Celebrytce bardzo zależało, aby po porodzie szybko wrócić do formy, ale zachowując właściwy czas na połóg i regenerację organizmu. Szczęśliwa mama w końcu może wrócić do treningów, zaczynając od ćwiczeń przygotowanych specjalnie dla kobiet po urodzeniu dziecka.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan wraca do treningów

Małgorzata Rozenek-Majdan wraca do ćwiczeń

Powrót do formy sprzed porodu nie jest łatwym zadaniem - nie wszystko da się zrobić od razu, a treningi muszą być dopasowane do kondycji, w jakiej znajduje się ciało świeżo upieczonej mamy. Z tego powodu Rozenek skorzystała z pomocy wykwalifikowanej trenerki personalnej, Lidii Wierzbowskiej, która przedstawiła odpowiednie ćwiczenia.

Początki nie są spektakularne ale ważne, żeby wracać do formy z głową, szczególnie po cesarskim cięciu. Najważniejsze jest zacząć, a później już jakoś leci

- wyznała Małgorzata na Instagramie. Rozenek-Majdan wykonała trzy proste pozycje na macie, z wykorzystaniem piłki treningowej.

Trzy ćwiczenia Małgorzaty Rozenek-Majdan

Pierwsze ćwiczenie polegało na delikatnym spinaniu mięśni brzucha. Kolejna pozycja była poszerzona o uniesienie części tułowia w górę, ugięcie nóg w kolanach i pilnowanie, aby piłka nie wypadła z pomiędzy ud. Do wykonania ostatniej pozycji przechodzimy do klęku podpartego. Następnie próbujemy delikatnie i powoli prostować rękę w łokciu, naciskając dłonią na piłkę. Być może trening wygląda na wyjątkowo mało intensywny - nic bardziej mylnego. Dla kobiet po porodzie, a w szczególności po cesarskim cięciu, każdy wykonywany ruch musi być delikatny, aby nie doszło do powikłań. Wierne obserwatorki celebrytki chwalą ją, za takie podejście:

I właśnie tak powinno pokazywać się wracanie do formy - w mądry sposób. Brawo, bo zdrowie jest najważniejsze!

Gosiu, masz bardzo mądrą i świadomą trenerkę. Brawo dla Was - dajecie bardzo dobry przykład kobietom po porodzie

- czytamy w komentarzach pod wrzuconym postem. Ćwiczenia po połogu są jak najbardziej wskazane - warto wykonywać je ze zdrowym podejściem.