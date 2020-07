Przemiana Adele jest najpopularniejszą metamorfozą tego roku w show-biznesie. Piosenkarka zrzuciła około 50 kilogramów dzięki odpowiednim treningom i diecie sirtfood. Nic dziwnego, że tak wiele osób zainteresowało się tematem i postanowiło sprawdzić skuteczność tego modelu odżywiania. Do tego grona dołączyła Daria Widawska. Jak aktorka oceniła skuteczność sirtfood?

Daria Widawska wypróbowała dietę Adele

Widawska w jednym z wywiadów przyznała, że ostatnio schudła. Zdecydowała się przejść na dietę:

W odpowiednim czasie postanowiłam zareagować na zmiany zachodzące w moim organizmie. Pandemia sprawiła, że więcej gotowałam i przesiadywałam w domu. Ze względu na brak ruchu moja waga zaczęła rosnąć. Myślę, że ten problem pojawił się u wielu osób - wyznała w rozmowie z Agencją Newseria Lifestyle.

Widawska dodała, że w jej przypadku gubienie kilogramów wcale nie należy do łatwych zadań:

Muszę się trochę bardziej wysilić. Postanowiłam przejść na dietę sirtfood. Udało się Adele, więc ja też jestem dobrej myśli - dodała w udzielanym wywiadzie.

Fenomen diety Adele - jakie są główne założenia sirtfood?

Dieta sirtuinowa polega na włączeniu do diety specjalnego rodzaju białka, które powoduje szybsze spalanie tłuszczu, a także reguluje metabolizm oraz poziom cukru, co prowadzi do utraty kilogramów. W celu aktywacji sirtuin do jadłospisu należy włączyć produkty bogate w polifenole, które wchodzą w reakcję ze wspomnianym białkiem. Dietetyczne menu może składać się m.in. z salat, różnych gatunków orzechów i kapust, przypraw, gryki i żyta. Poleca się również seler naciowy, oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia oraz daktyle. Dieta ma przynosić spektakularne efekty, w co jednak wątpi część dietetyków, w tym Maja Krzyżanowska, która odpowiedziała nam na pytania dotyczące diety Adele.

Dieta sirtfood - jakie efekty przyniosła Darii Widawskiej?

Aktorka po kilku miesiącach przestrzegania diety postanowiła podzielić się efektami w mediach społecznościowych. Dieta Adele pozwoliła Widawskiej zrzucić już osiem i pół kilograma!

Jak wiecie, jakiś czas temu podjęłam walkę z nadprogramowymi kilogramami i chcę się pochwalić kolejnym wynikiem - osiem i pół kilograma w dół, co mnie bardzo cieszy i motywuje do dalszej pracy. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy podjęli jakieś wyzwanie w swoim życiu, czują się równie dobrze jak ja. Pozdrawiam Was i motywuję do dalszej walki - wyznała Daria na Instagramie.

Jak widać, stosowanie diety służy aktorce. Warto pamiętać, aby przejście na tak restrykcyjny model odżywiania skonsultować ze specjalistą. Niedawno współtwórca sirtfood zwrócił uwagę na często występujący problem wśród osób, które zdecydowały się na wypróbowanie diety Adele. Specjalista przestrzega przed obniżaniem kalorii, które w pierwszych dniach diety wynosi 1000 kcal - tak mocne ograniczenia mogą spowodować poważne powikłania.