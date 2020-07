Anna Lewandowska o samoakceptacji. "Po pierwszym porodzie uległam presji"

Anna Lewandowska postanowiła podzielić się na InstaStories ważnymi przemyśleniami, które ostatnio naszły trenerkę. Wychowywanie dwóch córek oraz szybki i intensywny rozwój kariery skłania do wielu wniosków. Gwiazda fitness, jako osoba publiczna, narażona jest bardziej na różne opinie, dotyczące swojego wyglądu - a nie zawsze są one pozytywne. Lewandowska wytłumaczyła, w jaki sposób doszła do tego, że pogoń za wymyślonym przez siebie ideałem jest bez sensu.

Ważna lekcja samoakceptacji Anny Lewandowskiej

Trenerka zaczęła wspominać, jak ważny był dla niej powrót szybki powrót do formy po urodzeniu Klary:

Po pierwszym porodzie uległam presji. Chciałam szybko dojść do formy, udowodnić sobie i pewnie innym, że jestem w stanie wrócić jako sportowiec

- przypomina sobie Anna. Trenerka zdała sobie sprawę dopiero po urodzeniu drugiego dziecka, że nie to jest najważniejsze. Po ostatnich wakacjach Lewandowska zdała sobie sprawę, że pogodzenie wszystkich obowiązków oraz dążenia do tej "idealnej" sylwetki są bez sensu.

Ślepe dążenie do ideału może nas zgubić, bo ideałów nie ma

- podsumowała celebrytka.

Ćwiczenia i zdrowe odżywianie kluczem do akceptacji?

Wracając myślami do organizowanych obozów, Lewandowska wspomina pracę z silnymi kobietami, które niezwykle poważnie i zaangażowaniem podchodziły do każdego treningu i wykładu, wciąż uganiając się za idealnymi proporcjami. Anna zdała sobie sprawę, że ta pogoń naprawdę może nas zgubić, co zrozumiała po raz drugi zostając mamą.

Moim celem jest motywowanie do tego, aby być zdrowym i lepiej czuć się jutro, a nie tylko fitsylwetka. Wszyscy się zestarzejemy

- podkreśliła trenerka. Aktywny tryb życia oraz dbanie o właściwą dietę jest w stanie pomóc nam w samoakceptacji - piękno jest zdrowe. Jednak ślepe dążenie do określonych sztucznie wymiarów może nam zaszkodzić w drodze do pokochania swojego ciała.