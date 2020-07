Anna Lewandowska rozumie, że każdy czasem potrzebujemy słodkiego zastrzyku energii. Śniadania i przekąski w ciągu dnia mogą być zdrowe, smaczne i urozmaicone - wystarczy sięgnąć po sprawdzone przepisy. Jeżeli masz już dość swojej codziennej jedzeniowej rutyny i szukasz czegoś nowego - te dwa pomysły trenerki, które znalazły się niedawno na jej blogu, będą idealną inspiracją.

Anna Lewandowska - Instagram

Dwa proste słodkie śniadania od Anny Lewandowskiej

Czekoladowe trufle

100 gramów suszonych daktyli;

dwie łyżki syropu klonowego;

100 gramów płatków migdałowych;

łyżka oleju kokosowego;

łyżka kokosowego musu;

dwie łyżki kakao;

dwie łyżki wiórków kokosowych;

szczypta soli morskiej.

Przygotowanie: zalej daktyle wrzątkiem i odstaw na 10-15 minut. W tym czasie rozpuść olej kokosowy i zmiel płatki migdałowe na mąkę. Wszystkie składniki, włącznie z daktylami, a z wyjątkiem kakao dokładnie zblenduj. Z powstałej masy uformuj równe kulki, obtocz je w kakao i włóż do lodówki na trzy godziny.

Biało-niebieski pudding kokosowy

200 mililitrów jogurtu kokosowego;

dwie łyżki agar-agar;

łyżka niebieskiej spiruliny;

jedna lub dwie łyżki ksylitolu;

dwie łyżki bezglutenowego muesli;

łyżka wiórków kokosowych.

Przygotowanie: zblenduj jogurt z agarem i ksylitolem, następnie zagotuj, cały czas mieszając. Odstaw rondelek na bok do wystudzenia. Później przelej połowę masy do słoiczka, na wierzch dodaj muesli. Do pozostałej części masy dodaj niebieską spirulinę. Wylej niebieską masę na granolę. Umieść pudding w lodówce na godzinę. Przed podaniem posyp danie kokosowymi wiórkami.

Oba pomysły są bardzo proste w przygotowaniu i doskonale sprawdzą się w roli zdrowej przekąski w ciągu dnia. Z łatwością zabierzesz je ze sobą do pracy, a w lodówce mogą pobyć przez kilka dni.