Współautor diety sirtfood ostrzega fanów Adele przed liczeniem kalorii. "Ludzie boją się jeść"

Metamorfoza Adele to jedna z najbardziej spektakularnych przemian gwiazd ostatnich miesięcy. Piosenkarce udało się zrzucić kilkadziesiąt kilogramów, dzięki ćwiczeniom i dobrze dobranej diecie. Jedni z fanów wokalistki, zachęconych efektami, postanowiło wypróbować sirtfood na własnej skórze. Jeden z autorów diety zwrócił uwagę, że wiele osób nie przestrzega jej we właściwy sposób, co może mieć bardzo złe skutki.

REKLAMA

Adele schudła stosując dietę sirtood

Kiedy na Instagramie pojawiły się nowe zdjęcia piosenkarki, obserwatorzy przecierali oczy ze zdumienia - jej sylwetka prezentowała się zupełnie inaczej! Przemiana piosenkarki była jednym z głównych tematów wielu magazynów przez kilka tygodni. Fani często czerpią inspiracje ze swoich idoli - z tego względu dieta sirtfood zyskała niesamowity rozgłos. Przypomnijmy, że ten model odżywiania skupia się na dostarczaniu do organizmu pożywienia, które ma za zadanie aktywować białka, zwane sirtuiną, wpływające na poprawę przemiany materii organizmu. O diecie wypowiedział się jeden z jej autorów Aidan Goggins, który zauważył, że wiele osób skupia się nie na tym aspekcie modelu żywieniowego, co trzeba.

Apel Aidana Gogginsa - dlaczego trzeba skończyć z obsesją liczenia kalorii?

W magazynie "Insider" pojawiła się krótka rozmowa z Aidanem Gogginsem, który jest współautorem sirtfood. Ekspert ds. żywienia podkreśla, że głównym celem diety jest zrozumienie, w jaki sposób działa nasz metabolizm, oraz które produkty nam pomogą nam go podkręcić, a nie restrykcyjne ograniczanie i przestrzeganie kalorii.

Kładzie się tak duży nacisk na to, czego nie należy umieszczać w swoim menu. Zmniejsza się liczbę kalorii, co sprawia, że ludzie boją się jeść. A korzyści z wprowadzenia diety uzyskamy jedynie wtedy, gdy będziemy prawidłowo się odżywiać. Jedzenie to nie tylko paliwo. Samo patrzenie na kalorie i makra to brak naprawdę kluczowej obserwacji, czyli tego, jak pożywienie wpływa na nasz organizm - podkreśla Goggins w rozmowie z ''Insider''.

Specjalista zaznacza, że sirtfood przede wszystkim jest skoncentrowana na właściwym doborze pożywienia, tak, aby w naszym jadłospisie znalazły się produkty aktywujące do pracy wspomniane wcześniej białka sirtuinowe. Trzydniowy proces ograniczenia kalorii, wychodzący od 1000 kcal, a kończący na 1500 kcal dziennie, jest całkowicie opcjonalny. Restrykcyjne ograniczenie kaloryczne, zwłaszcza u osób, które próbują taką dietę wypróbować bez konsultacji ze specjalistą, może mieć tragiczne skutki, o czym mówiła dietetyk komentująca metamorfozę Adele. Goggins dodał również, że cały czas trwają badania, które mają wykazać, że nie wszystkie kalorie są sobie równe. Wyniki przeprowadzanych analiz być może pomogą nam lepiej zrozumieć procesy metaboliczne oraz ich powiązania z poszczególnymi składnikami odżywczymi.