Ewa Chodakowska proponuje zdrowy tygodniowy jadłospis. To doskonałe uzupełnienie trwającego treningowego wyzwania

Ewa Chodakowska cały czas towarzyszy osobom, które biorą udział w jej wyzwaniu, udostępniając nie tylko darmowe treningi na żywo, lecz także energetyczne jadłospisy, dopasowane do tempa ćwiczeń. Urozmaicone menu trenerki za każdym razem dowodzi, że zdrowa kuchnia może być smaczna i prosta. Co znajdziemy w planie na nadchodzący tydzień?

Ewa Chodakowska - jadłospis tygodniowy Ewa Chodakowska - Instagram

Ewa Chodakowska udostępniła tygodniowe menu - oto przykładowy dzień

Jeżeli bierzecie udział w ćwiczeniowym wyzwaniu trenerki pamiętajcie, że treningi to połowa sukcesu. Bardzo ważnym aspektem w trakcie podjętym przez was działaniu ma dobrze dobrana dieta. Ewa Chodakowska doskonale zdaje sobie z tego sprawę; dlatego co tydzień udostępnia przykładową rozpiskę posiłków, które współgrają z ćwiczeniami i dostarczą nam niezbędnej dawki energii i składników odżywczych. Tak wygląda przykładowy dzień z menu trenerki.

Śniadanie - kanapki z awokado i gruszką (460 kcal)

pół awokado;

mała gruszka;

dwie łyżki soku ze świeżej cytryny;

łyżeczka czarnuszki;

szklanka kefiru o dwuprocentowej zawartości tłuszczu;

dwie kromki żytniego razowego chleba.

Drugie śniadanie - twarożek z truskawkami (227 kcal)

pół kostki (100 gramów) sera twarogowego półtłustego;

dwie łyżki jogurtu naturalnego o dwuprocentowej zawartości tłuszczu;

garść truskawek;

łyżka siemienia lnianego.

Obiad - łosoś z młodymi ziemniakami (550 kcal)

150 gramów świeżego łososia;

garść fasolki szparagowej;

łyżka oleju rzepakowego;

pół cebuli;

cztery młode ziemniaki;

łyżka oliwy z oliwek;

łyżeczka pestek z dyni;

ogórek kiszony średniej wielkości;

szczypta mielonej kurkumy i pieprzu;

po szczypcie soli i gałki muszkatołowej.

Przygotowanie: natrzyj rybę olejem, mielonym pieprzem i kurkumą. Następnie gotuj rybę, obrane ze skórki i pokrojone ziemniaki oraz fasolkę na parze. Później pokrój fasolkę na mniejsze kawałki i wymieszaj z poszatkowaną cebulą, plasterkami ogórka, oliwą, pestkami dyni i przyprawami. Podawaj rybę z ziemniakami i sałatką.

Podwieczorek - sałatka z pomarańczą i truskawkami (224 kcal)

garść rukoli;

średniej wielkości obrana pomarańcza;

łyżeczka migdałów;

garść truskawek;

plasterek niebieskiego pleśniowego sera.

Przygotowanie: pokrój owoce i wymieszaj z rukolą i migdałami. Zachowaj sok z obranej pomarańczy. Posyp sałatkę pokruszonym serem i skrop pomarańczowym sokiem.

Kolacja - sałatka z kurczakiem i cukinią (350 kcal)

100 gramów mięsa z piersi z kurczaka bez skóry;

pół średniej wielkości cukinii;

dwie garści rukoli;

łyżka świeżej bazylii;

łyżeczka oliwy z oliwek;

2-3 plastry suszonych na słońcu pomidorów;

łyżka pestek z dyni.

Przygotowanie: namocz pomidory w ciepłej wodzie, aż będą miękkie. Następnie posól i popieprz filet z kurczaka i zgrilluj bez tłuszczu. Wtedy wymieszaj z pokrojonymi pomidorami, cukinią w plastrach oraz rukolą. Skrop oliwą, posyp bazylią i pestkami z dyni.