Nie masz pomysłu na obiad? Wypróbuj przepis Anny Lewandowskiej na curry ze słodkich ziemniaków

Anna Lewandowska nie zwalnia tempa i stawia na treningi w wersji live. Nie zapomina przy tym, jak ważne jest zdrowe odżywianie. Celebrytka chętnie dzieli się nowymi przepisami ze swoimi obserwatorkami. Tym razem zdradziła sposób na przygotowanie smacznego obiadu ze słodkich ziemniaków.

Przepis Anny Lewandowskiej na curry ze słodkich ziemniaków

Anna Lewandowska regularnie publikuje na swoim blogu sprawdzone przepisy. Tym razem postawiła na bataty w prawdziwie indyjskim stylu. Trenerka często proponuje zdrowsze wersje dobrze znanych potraw. Podobnie było także tym razem. Koniecznie spróbuj!

Składniki:

1 łyżka oleju kokosowego

1 cebula

2 ząbki czosnku

kawałek imbiru

tajska pasta czerwone curry

1 łyżka pasty orzechowej (np. z nerkowców)

500 g słodkich ziemniaków

400 ml mleczka kokosowego

200 ml wody

2 garści groszku cukrowego

1/2 łyżeczki kurkumy

1 limonka

gotowany ryż

orzechy (np. nerkowce)

Sposób przygotowania:

Rozpuść olej kokosowy w rondlu, na średnim ogniu i zeszklij posiekaną cebulę. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i starty na tarce imbir. Całość podsmażaj przez około minutę, do uzyskania wyrazistego zapachu. Wymieszaj tajską czerwoną pastę curry, pastę orzechową i pokrojone w kostkę słodkie ziemniaki. Całość dodaj do rondla, a następnie wlej wodę i dodaj mleczko kokosowe. Zawartość rondla doprowadź do wrzenia, zmniejsz ogień i gotuj na wolnym ogniu, bez przykrycia, przez około 25-30 minut, do momentu aż słodki ziemniak zmięknie. Na koniec dodaj pokrojony groszek cukrowy, sok z limonki i dopraw do smaku. Danie podaj z gotowanym ryżem. Całość możesz posypać orzechami.

Smacznego!