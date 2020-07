Ewa Chodakowska pozuje w bikini. Przy okazji reklamuje swój program. W opisie wypunktowała cele związane z wyglądem

Ewa Chodakowska nie zwalnia tempa i właśnie rozpoczyna tydzień specjalny na Instagramie. Swoje obserwatorki zaprosiła na codzienne treningi w wersji live, a przy okazji pokazała prawdziwą motywację.

Na instagramowym profilu trenerki pojawiło się zdjęcie w bikini. Figura niezmiennie robi duże wrażenie. Jeśli to wynik diety i ćwiczeń, to wchodzimy w to bez gadania! Pod postem Ewa zamieściła cele, które zwykle przyświecają kobietom korzystającym z jej planów treningowch i jadłospisów. Dzielimy się nimi poniżej.

Cel - zgubić oponkę i ładnie zarysować brzuch

Uwierz wreszcie: choćbyś dzień w dzień robiła tysiące brzuszków, jedyne, co zyskasz, to potężna dysproporcja między siłą poszczególnych mięśni brzucha oraz między siłą brzucha a grzbietu - „oponka” zostanie, gdzie była .. sorry - zaczęła Ewa pod postem.

Aby skutecznie pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej z brzucha i innych problematycznych partii ciała, nie można zapominać o treningu całego ciała.

Cel - wysmuklić nogi i podnieść pośladki

Tym samym nogi optycznie się wydłużą. To jest bajka - dodała trenerka.

Przypomnijmy, że Ewa Chodakowska gwarantuje osiągnięcie takich efektów bez użycia specjalistycznego sprzętu z siłowni. Jak sama podkreśla, unika dźwigania.

Cel - poprawa postawy

Będziesz chodzić dumna i wyprostowana jak struna - kontynuowała.

Wzmocnienie mięśni przyczynia się także do wyglądu naszej postawy. To właśnie mięśnie utrzymują nasz kręgosłup w ryzach.

Cel - ładnie zarysowane ramiona

Zmora, o której pisze wiele z was. Damy radę - zapewniła Ewa.

Prawdą jest, że ramiona to jedna z tych partii ciała, o które najtrudniej jest walczyć. Nie jest to jednak niewykonalne, a przy odpowiednio dobranych ćwiczeniach efekty przychodzą zaskakująco szybko.

To tylko niektóre cele z tych możliwych do osiągnięcia przy odrobinie determinacji i całkiem sporej ilości wysiłku. Macie podobne?

Wszystkim zainteresowanym życzymy powodzenia!