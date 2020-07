Magda Gessler zaskoczyła wszystkich swoją metamorfozą. Restauratorka schudła już trzynaście kilogramów. Na łamach "Party" gwiazda "Kuchennych Rewolucji" zdradziła szczegóły swojej metamorfozy.

Magda Gessler lżejsza o trzynaście kilogramów

Sekretem diety Magdy Gessler jest przemodelowanie jadłospisu w taki sposób, by przeważały w nim warzywa i owoce. Restauratorka zdradziła ostatnio, że praktycznie zrezygnowała z mięsa. Na jakie jeszcze zmiany się zdecydowała?

Znikam na wadze, bez wysiłku, zupełnie w sposób magiczny. Jest mnie mniej już o 13 kilogramów. Dziś prawie nie jem mięsa, piję dużo ciepłej wody, nie podjadam między posiłkami, a jeśli już, to odrobinę śliwek lub malin. Jem trzy niewielkie posiłki, zazwyczaj pełne warzyw. Na śniadanie kawa bez mleka, kilka łyżek jajecznicy i sok grejpfrutowy. Czuję, że mam więcej energii, która dosłownie mnie rozpiera" - zdradziła "Party" Magda Gessler.

Trzeba przyznać, że przemiana Magdy robi niemałe wrażenie, jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że utrata zbędnych kilogramów to tylko efekt uboczny zdrowego stylu życia. Magda Gessler zrobiła sobie dużą przysługę, dzięki wyborze zdrowszych opcji. Jak sama przyznaje, nowy sposób odżywiania przyczynił się do zwiększenia pokładów energii, która jeszcze bardziej motywuje do działania.

Gessler wyznała też, że duży wkład w jej aktualny wygląd miał syn, który jest nutritarianinem. Tadeusz spożywa więc przede wszystkim naturalne i nieprzetworzone produkty, przede wszystkim świeże warzywa i owoce, orzechy, pestki i nasiona oraz niewielkie ilości mięsa. Istotne w tej diecie nie są przyjmowane kalorie, a ilość poszczególnych składników odżywczych w dziennym jadłospisie. Tym sposobem można zadbać nie tylko o sylwetkę, ale przede wszystkim o zdrowie.