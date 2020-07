Masz ochotę na zdrowy deser, ale brakuje ci inspiracji? Z pomocą przychodzi Anna Lewandowska. Te przepisy warto znać

Podczas przygotowywania deseru, warto pamiętać o istnieniu zdrowszych opcji. Aby ci w tym pomóc, wybraliśmy trzy propozycje deserów z jadłospisu Anny Lewandowskiej. Oprócz składników odżywczych, posiłki te zapewnią także solidną dawkę radości.

Brownie Jar z truskawkami w kielichu

Składniki :

200 g daktyli

50 g pasty z orzechów laskowych

1 banan

2 łyżeczki kakao

2 łyżeczki maca

bita śmietana roślinna

do dekoracji truskawki i kawałki brownie

Sposób przygotowania :

Daktyle namocz w gorącej wodzie, po czym odsącz i zblenduj razem z pozostałymi składnikami na karmel: pastą orzechową, bananem, kakao, macą. Deser układaj warstwowo. Na dnie ułóż karmel, następnie truskawki, bitą śmietanę, pokruszony 1 kawałek brownie na koniec udekoruj bitą śmietaną i kawałkami truskawek.

Składniki na brownie :

1 szklanka mąki owsianej

3/4 szklanki mąki kukurydzianej

1 szklanka mrożonych malin

4 jajka

250 g gorzkiej czekolady

150 g masła klarowanego

1 szklanka cukru kokosowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 garść suszonej żurawiny (opcjonalnie)

Sposób przygotowania brownie :

Jajka ubij z cukrem na puszystą pianę. Masło klarowane rozpuść wraz ze 180 g gorzkiej czekolady. Wszystkie suche składniki połącz i wymieszaj. Dodaj maliny oraz żurawinę i całość wymieszaj. Ciasto piecz około 40 minut w 180°C. Odstaw do przestygnięcia, rozpuść pozostałą część czekolady i polej nią brownie.

Truskawkowo-kokosowy budyń ryżowy

Składniki :

50 g ryżu basmati

100 ml mleka kokosowego

3 truskawki

1 łyżka musu kokosowego

1 łyżeczka miodu

Sposób przygotowania :

Ryż ugotuj na mleku kokosowym. Następnie zblenduj wszystkie składniki na jednolitą masę.

Kokosowe kulki mocy (wegańskie rafaello)

Składniki :

pół szklanki, czyli ok. 8 sztuk, daktyli

dwie szklanki mleka kokosowego

1/3 szklanki kaszy jaglanej

dwie czubate łyżki musu kokosowego

łyżka sproszkowanej wanilii

po łyżeczce cynamonu i kardamonu

kilka kropel waniliowego aromatu

kilka migdałów

garść wiórków kokosowych

Sposób przygotowania :

Namocz daktyle w gorącej wodzie. Kaszę jaglaną porządnie przepłucz pod bieżącą wodą, najlepiej dwukrotnie, i ugotuj ją w kokosowym mleku, dolewając trochę wody. Gotuj do momentu, aż kasza wchłonie płyn. Odstaw wtedy do wystygnięcia. Następnym krokiem jest zmiksowanie kaszy z daktylami, dodając przyprawy, mus kokosowy i waniliowy aromat. Z przygotowanej masy ulep kulki i włóż do środka po jednym migdale. Tak przygotowane kulki obtocz w wiórkach kokosowych i włóż na całą noc do lodówki.

