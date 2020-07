Rebel Wilson pokazała fragment treningu. Aktorka walczy o wymarzoną sylwetkę. To się nazywa siła!

Rebel Wilson postanowiła zmienić swój wizerunek. Aktorka przeszła na specjalną dietę i rozpoczęła przygodę z treningami. Nad doborem odpowiednich ćwiczeń czuwa trener personalny, Jono Castano Acero, który przygotowuje coraz to nowsze urozmaicenia zajęć. Na najnowszym nagraniu widzimy, jak Wilson mierzy się z gigantyczną oponą! Gwiazda musi mieć naprawdę dużo siły - tylko spójrzcie na nagranie.

Zobacz wideo

Rebel Wilson zmierzyła się z naprawdę ciężkim treningiem

Aktorka utrzymuje tempo a rezultaty zmagań z nadprogramowymi kilogramami widać gołym okiem. Rebel straciła na wadze już około dwudziestu kilogramów i dalej silnie trwa w swoim postanowieniu. Ostatnio na Insstagramie gwiazdy pojawiło się wideo, ukazujące fragment treningu, na którym zadaniem Wilson było podnoszenie naprawdę bardzo ciężkiej opony. Jak sobie poradziła? Obciążenie zdawało się nie stawiać dla Rebel najmniejszego oporu! Aby prawidłowo wykonać ćwiczenie, aktorka musi zaangażować do pracy rdzeń, mięśnie nóg oraz ramion. Trener instruuje gwiazdę i dopinguje, aby przerzuciła oponę na końcową pozycję. Wilson zakończyła trening radosnym okrzykiem. Jest moc!

"Rok zdrowia" Rebel Wilson

Australijska gwiazda pokazuje, ile znaczy wiara w siebie i uparte dążenie do celu. Kilka tygodni temu w zagranicznych magazynach pojawiła się informacja, że Rebel udało się zgubić 18 kilogramów. Na jej Instagramie co kilka dni pojawiają się nagrania z nowych treningów - pompki, przysiady, wchodzenie i schodzenie po schodach, jogging - Rebel próbuje wszystkiego, co pomoże w osiągnięciu celu. Wymarzona waga Wilson to 75 kilogramów, które chce osiągnąć do końca roku. Trzymamy za aktorkę kciuki! Jak widać, motywacji jej nie brakuje.