Idealna letnia przekąska w wersji fit? Ewa Chodakowska poleca zdrowe koktajle

Ewa Chodakowska rozpoczęła następny tydzień trwającego od kilku tygodni wyzwania. Uczestnicy "Formy życia" mają za zadanie pilnie przestrzegać grafiku treningów, a także zwracać uwagę na to, co ląduje na ich talerzach. Z pomocą trenerki nie jest to aż tak trudne zadanie. Tym razem Chodakowska przygotowała coś dla wiecznych łasuchów - te koktajle są pyszne i pełne witamin, a przy tym nie napełnią nas jedynie cukrem i pustymi kaloriami.

Trzy zdrowe koktajle od Ewy Chodakowskiej

Domowe smoothies zrobimy bez problemu; potrzebujemy jedynie dobrego blendera lub miksera, który pomoże nam połączyć dokładnie wszystkie składniki. Każdy z poniższych koktajli sprawdzi się idealnie podczas letnich upałów, jako zdrowa i pyszna przekąska pomiędzy treningami.

Malinowe orzeźwienie 220 kcal

mały obrany banan (80 gramów);

średnia obrana gruszka (160 gramów);

garść malin (50 gramów);

niepełna szklanka napoju migdałowego lub innego roślinnego (200 mililitrów);

łyżka soku z cytryny (12 gramów).

Zielona porcja zdrowia 205 kcal

pół obranego awokado (70 gramów);

obrany ogórek (110 gramów);

obrane kiwi (80 gramów);

świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy (50 mililitrów);

łyżeczka świeżego imbiru (5 gramów).

Truskawkowe smoothie z miętową nutą 200 kcal

jogurt naturalny o dwuprocentowej zawartości tłuszczu (200 gramów);

szklanka truskawek (150 gramów);

łyżka świeżej zielonej mięty (6 gramów);

łyżeczka płatków migdałowych (5 gramów).

Domowe koktajle to jedne z najprostszych oraz najszybszych do przygotowania zdrowych przekąsek, a potrafią dostarczyć niezbędnych składników odżywczych i porządnego zastrzyku energii. Dobrze dobrana, zdrowa dieta to podstawa sukcesu, o czym przypomina Chodakowska - w tego powodu dobrze jest dowiedzieć się na temat odżywiania nieco więcej i zacząć samemu wprowadzać zmiany w swojej kuchni.