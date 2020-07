Dieta może wzmocnić twoją odporność. Oto wskazówki trenera personalnego, który współpracował z Angeliną Jolie

Luke Hines w 2013 roku miał przyjemność współpracować z Angeliną Jolie na planie reżyserowanego przez nią filmu. Trener dbał o właściwą dietę aktorów, którzy odegrali główne role. 37-letni Hines rozmawiał niedawno z dziennikarzami australijskiego wydania "Daily Mail", w którym zdradził, w jaki sposób możemy zadbać za pomocą odżywiania o odporność organizmu. Zacznijmy już teraz umacniać naturalną barierę ochronną.

Luke Hines o pracy na planie filmowym u boku Angeliny Jolie

Luke, wspominając współpracę z Jolie podkreśla, jak ogromne wywarła na nim wrażenie, które ukierunkowało w pewien sposób jego dalszą karierę.

Pewnego dnia Angelina powiedziała do mnie: "wiesz, jakich ludzi sobie cenię? Takich, którzy codziennie rano zadają sobie pytanie, jak mogą pomóc innym". Po zakończeniu pracy na planie filmowym wiedziałem, w którą stronę chcę pójść. Postanowiłem skupić się na uświadamianiu ludzi, jak ważne dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego jest zdrowe odżywianie - wspomina Hine.

Od tego czasu trener skupił się na jednym kierunku swojej działalności, czego efektem były m.in. podane przez Luke'a wskazówki, dotyczące prawidłowej diety na odporność.

Jak powinna wyglądać nasza dieta na wzmocnienie odporności?

Hine podkreśla, że bardzo ważne jest dostarczanie witamin C, D oraz B6. To trzy kluczowe składniki, które biorą udział we wzmacnianiu naszej odporności.

Witaminę C znajdziesz np. w brokułach, cytrusach, zielonych warzywach liściastych oraz słodkich ziemniakach - wymienia Luke.

Trener zaleca również włączenie do diety ryb, w tym tuńczyka, łososia, a także białego mięsa pod postacią kurczaka. To właśnie z tymi produktami dostarczymy do organizmu witaminę B6. Ważnym elementem podczas dbania o odporność jest zminimalizowanie spożywania wszelkich używek oraz zadbanie o dobre samopoczucie i pozytywne nastawienie, na co również ma wpływ nasz model odżywiania. Hine poleca włączyć do diety banany, jagody, tłuste ryby, ciemną czekoladę oraz sfermentowaną żywność - wszystkie wymienione produkty pozytywnie wpływają na pracę naszego mózgu.