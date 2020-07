Ewa Chodakowska rozpoczyna trzeci tydzień treningowego wyzwania. Jakie ćwiczenia przygotowała?

Ewa Chodakowska nie zwalnia tempa i właśnie rozpoczyna trzeci tydzień swojego treningowego wyzwania. Trenerka mimo wyjazdu do Grecji nie opuszcza uczestników ćwiczeń i dzieli się grafikiem na najbliższe dni. Przez kilka dni aktywni obserwatorzy zostaną pozbawieni wspólnych live'ów. Chodakowska opracowała jednak w zamian dokładną treningową rozpiskę.

Ewa Chodakowska - plan treningowy Ewa Chodakowska - Instagram

Ewa Chodakowska udostępniła plan treningowy na najbliższy tydzień

Czas zmotywować się do ćwiczeń i dołączyć do wyzwania! Chodakowska podkreśla, że do treningów można dołączyć w każdym momencie, Ewa zawsze ma w zanadrzu pozycje dla początkujących i zaawansowanych. W tym tygodniu uczestników czeka kolejna dawka treningowych emocji.

Poniedziałek - program "Metamorfoza"

Początkujące - pierwsze pół godziny bez piłki.

Średniozaawansowane - pierwsze pół godziny z piłką.

Zaawansowane - całość z piłką.

Wtorek

Początkujące - "sklapel 2".

Średniozaawansowane i zaawansowane - 15 minut "Sukces HIT" plus pół godziny "Skalpel 2".

Środa

Początkujące - sam trening live o godzinie 18 na Instagramie trenerki.

Średniozaawansowane - live i target "Pośladki" na macie przez dwadzieścia minut.

Zaawansowane: live i target "Pośladki" na stojąco przez dwadzieścia minut.

Czwartek

Początkujące - "Sukces pośladki" przez kwadrans plus "Sukces brzuch" również przez piętnaście minut.

Średniozaawansowane - "Mission Beach Body" wersja ćwiczeń dla początkujących.

Zaawansowane - "Mission Beach Body" dla zaawansowanych.

Piątek

Początkujące - tylko trening live o 18 na Instagramie Chodakowskiej.

Średniozaawansowane - live i "Bikini" przez dwadzieścia minut (wersja dla początkujących).

Zaawansowane - live i "Bikini" przez dwadzieścia minut (wersja dla zaawansowanych).

Sobota i Niedziela - "luźne szelki"

Wszystkie treningi znajdziemy na oficjalnej stronie Ewy. Chociaż ten tydzień należy do lżejszych, pamiętajmy, że to tylko przerwa przed porządnym wyciskiem!

Przed nami spokojniejszy tydzień? Potraktuj to jak taki rozbieg przez konkretnym uderzeniem!

- dopinguje trenerka. Pamiętajmy też o właściwym odżywianiu i dostarczaniu odpowiednio energetycznych składników, które pomogą nam wytrwać w wyzwaniu.