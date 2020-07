Jak wygląda dieta Naomi Campbell? Modelka trzyma się kilku kluczowych zasad. Na jakie wyrzeczenia się zdecydowała?

W maju tego roku Naomi Campbell świętowała pięćdziesiąte urodziny, a swój wygląd w dużej mierze zawdzięcza zdrowemu stylowi życia. Na jakie wyrzeczenia się zdecydowała?

Modelka nie kryje, że odżywia się zdrowo i zwraca uwagę na to, co ląduje na jej talerzu. Mimo to po fali krytyki spowodowanej dwunastodniowym sokowym oczyszczaniem przed jednym z pokazów w 2013 roku Campbell wytłumaczyła, że nie popada w skrajności i czasem pozwala sobie na drobne odstępstwa, które sprawiają, że czuje się szczęśliwa.

Jak wygląda dieta Naomi Campbell?

Naomi Campbell rozpoczyna dzień o świcie, ale po przebudzeniu nie pije kawy. W rozmowie z Harper's BAZAAR US w 2014 roku wyznała, że pierwszą rzeczą, którą robi rano, jest wypicie gorącej wody z cytryną. Nie zapomina także o probiotykach. Co sądzi na temat uwielbianych przez wielu napojach kofeinowych?

Nigdy nie piłam kawy. Nie lubię jej zapachu. Piję herbatę. Jeśli potrzebuję pobudzenia, piję filiżankę zielonej herbaty. Lubię herbaty ziołowe - dodała w wywiadzie.

W rozmowie z Magazine Naomi Campbell przyznała, że unika cukru. Zamiast niezdrowych przekąsek wybiera zielone koktajle i pije dużo wody. Modelka od lat nie jada także mięsa. Twierdzi, że zmiana diety poprawiła jej samopoczucie.

Nigdy nie myślałam, że przejdę na wegetarianizm. Po prostu postanowiłam to zrobić. Nie wiem, jak długo to potrwa, ale po prostu czuję się lżejsza” - powiedziała Harper's BAZAAR US.

Istnieje wiele korzyści zdrowotnych wynikających z powstrzymywania się od mięsa. Niekoniecznie całkowite ograniczenie, ale nawet zmniejszenie spożycia mięsa może znacznie obniżyć poziom cholesterolu i zmniejszyć ryzyko chorób serca czy problemów z jelitami. Po przejściu na dietę wegetariańską należy pamiętać o zapewnieniu organizmowi odpowiedniej ilości żelaza oraz witamin B6 i B12.